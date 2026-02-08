Social

De ce unele atracții sunt mai vizitate în afara sezonului decât în vârf de sezon

Comentează știrea
De ce unele atracții sunt mai vizitate în afara sezonului decât în vârf de sezonTur. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pentru o mare parte dintre europeni, perioada de vârf rămâne vara. Datele Eurostat arată că, în 2024, aproape o treime din totalul nopților turistice petrecute de europeni au fost înregistrate în lunile iulie și august, iar august s-a situat pe primul loc din punctul de vedere al numărului de plecări. Totuși, acest vârf nu se potrivește automat cu toate atracțiile. În practică, multe obiective au propriul calendar, dictat de climă și de fenomene naturale.

Confortul termic schimbă complet ierarhia lunilor bune

Cel mai frecvent motiv ține de condițiile meteo. În zonele cu temperaturi extreme, perioada plăcută pentru vizitare nu coincide cu vacanțele de vară. De aceea, unele parcuri sau obiective din regiuni aride sunt mai vizitate în lunile mai răcoroase.

Un exemplu este Parcul Național Death Valley din Statele Unite. Pe pagina oficială, serviciul american al parcurilor naționale descrie iarna ca sezon de explorare, cu zile mai răcoroase, lumină joasă și peisaje mai spectaculoase, menționând și intervale distincte de aglomerație în perioada sărbătorilor.

Parcul Național Death Valley

Parcul Național Death Valley. Sursa foto: Wikipedia

Situația se repetă și la Parcul Național Saguaro din Arizona, unde informațiile oficiale pentru vizitatori precizează că cea mai aglomerată perioadă a anului este din noiembrie până în martie, când temperaturile sunt mai suportabile. Așadar, în timp ce numeroase destinații europene înregistrează cele mai multe vizite în iulie și august, anumite atracții din zone cu climă caldă atrag cei mai mulți vizitatori în lunile reci.

Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Ai de dat un miliard Americii? Consultă-te cu europenii întâi
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Ai de dat un miliard Americii? Consultă-te cu europenii întâi
Horoscpul lui Dom’  Profesor,   9 februarie 2026. An Nou Fericit... pe Marte!
Horoscpul lui Dom’  Profesor,   9 februarie 2026. An Nou Fericit... pe Marte!

Atracții cu sezoane proprii, în funcție de natură și perioadă

Un al doilea factor este existența unor ferestre scurte, dar foarte căutate: înfloriri, culori de toamnă, migrații, perioade cu vizibilitate bună sau temperaturi stabile. În astfel de cazuri, turiștii vin special pentru fenomen, nu pentru vacanța.

Un exemplu este sezonul de înflorire a cireșilor din Japonia, care atrage anual milioane de vizitatori într-un interval scurt din primăvară. Numărul turiștilor crește vizibil în acest interval, chiar dacă acesta se situează în afara sezonului estival. În acest caz, deplasările sunt determinate de momentul precis al fenomenului natural, nu de perioada clasică a vacanțelor de vară.

Prețul și aglomerația împing vizitatorii spre luni mai liniștite

Chiar și în destinațiile unde vremea este potrivită vara, prețurile ridicate și aglomerația pot face ca sezonul de vârf să fie mai puțin atractiv.

În cazul unor atracții, costurile mai mari la cazare și servicii, precum și așteptările îndelungate, îi determină pe turiști să își programeze vizitele înainte sau după perioada clasică de vacanță.

Aurora boreală, o atracție vizitată în afara sezonului estival

În nordul Norvegiei, sezonul pentru aurora boreală nu este vara, ci lunile cu nopți reci și suficient de întunecate. Site-ul oficial de turism Visit Norway precizează că luminile nordului pot fi văzute încă de la finalul lunii septembrie, până spre finalul lunii martie, adică într-un interval care cade în afara vârfului estival.

Auroră boreală

Auroră boreală. Sursa foto: Pixabay

În paralel, Administrația Meteorologică a Islandei explică faptul că fenomenul depinde de întuneric și de un cer parțial senin, motiv pentru care observațiile au loc în sezonul rece, când nopțile sunt suficient de lungi și condițiile pot fi urmărite mai ușor.

Cum influențează administratorii fluxurile fără să schimbe produsul de bază

Unele destinații încearcă să atragă vizitatori și în perioadele mai puțin aglomerate prin organizarea unor evenimente și a unor oferte tematice. În acest sens, Dubai a dezvoltat un calendar extins de festivaluri care atrag atât turiști, cât și localnici.

Un raport oficial de performanță al autorităților arată un volum mare de vizitatori încă din primele luni ale anului 2024 (ianuarie–februarie), o perioadă asociată, în mod tipic, cu sezonul rece.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:07 - Experiența unui american mutat în România. Ce l-a impresionat în țara noastră
21:59 - Chivu o menține pe Inter Milano pe primul loc: 5-0 în deplasare la Sassuolo
21:50 - Ziua când Domnul Unirii a depus jurământul
21:38 - Biserica Elefterie din București ascunde un mister legat de Arsenie Boca. Ce a descoperit Dan Negru
21:30 - Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Ai de dat un miliard Americii? Consultă-te cu europenii întâi
21:20 - Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan: Ne-a spus că vrea să atragă electoratul USR

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale