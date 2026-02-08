De ce unele atracții sunt mai vizitate în afara sezonului decât în vârf de sezon

Pentru o mare parte dintre europeni, perioada de vârf rămâne vara. Datele Eurostat arată că, în 2024, aproape o treime din totalul nopților turistice petrecute de europeni au fost înregistrate în lunile iulie și august, iar august s-a situat pe primul loc din punctul de vedere al numărului de plecări. Totuși, acest vârf nu se potrivește automat cu toate atracțiile. În practică, multe obiective au propriul calendar, dictat de climă și de fenomene naturale.

Cel mai frecvent motiv ține de condițiile meteo. În zonele cu temperaturi extreme, perioada plăcută pentru vizitare nu coincide cu vacanțele de vară. De aceea, unele parcuri sau obiective din regiuni aride sunt mai vizitate în lunile mai răcoroase.

Un exemplu este Parcul Național Death Valley din Statele Unite. Pe pagina oficială, serviciul american al parcurilor naționale descrie iarna ca sezon de explorare, cu zile mai răcoroase, lumină joasă și peisaje mai spectaculoase, menționând și intervale distincte de aglomerație în perioada sărbătorilor.

Situația se repetă și la Parcul Național Saguaro din Arizona, unde informațiile oficiale pentru vizitatori precizează că cea mai aglomerată perioadă a anului este din noiembrie până în martie, când temperaturile sunt mai suportabile. Așadar, în timp ce numeroase destinații europene înregistrează cele mai multe vizite în iulie și august, anumite atracții din zone cu climă caldă atrag cei mai mulți vizitatori în lunile reci.

Un al doilea factor este existența unor ferestre scurte, dar foarte căutate: înfloriri, culori de toamnă, migrații, perioade cu vizibilitate bună sau temperaturi stabile. În astfel de cazuri, turiștii vin special pentru fenomen, nu pentru vacanța.

Un exemplu este sezonul de înflorire a cireșilor din Japonia, care atrage anual milioane de vizitatori într-un interval scurt din primăvară. Numărul turiștilor crește vizibil în acest interval, chiar dacă acesta se situează în afara sezonului estival. În acest caz, deplasările sunt determinate de momentul precis al fenomenului natural, nu de perioada clasică a vacanțelor de vară.

Chiar și în destinațiile unde vremea este potrivită vara, prețurile ridicate și aglomerația pot face ca sezonul de vârf să fie mai puțin atractiv.

În cazul unor atracții, costurile mai mari la cazare și servicii, precum și așteptările îndelungate, îi determină pe turiști să își programeze vizitele înainte sau după perioada clasică de vacanță.

În nordul Norvegiei, sezonul pentru aurora boreală nu este vara, ci lunile cu nopți reci și suficient de întunecate. Site-ul oficial de turism Visit Norway precizează că luminile nordului pot fi văzute încă de la finalul lunii septembrie, până spre finalul lunii martie, adică într-un interval care cade în afara vârfului estival.

În paralel, Administrația Meteorologică a Islandei explică faptul că fenomenul depinde de întuneric și de un cer parțial senin, motiv pentru care observațiile au loc în sezonul rece, când nopțile sunt suficient de lungi și condițiile pot fi urmărite mai ușor.

Unele destinații încearcă să atragă vizitatori și în perioadele mai puțin aglomerate prin organizarea unor evenimente și a unor oferte tematice. În acest sens, Dubai a dezvoltat un calendar extins de festivaluri care atrag atât turiști, cât și localnici.

Un raport oficial de performanță al autorităților arată un volum mare de vizitatori încă din primele luni ale anului 2024 (ianuarie–februarie), o perioadă asociată, în mod tipic, cu sezonul rece.