Statele Unite vor media o celulă de comunicare între Siria și Israel pentru securitate și cooperare

Statele Unite vor superviza o structură comună între Siria și Israel, prin care cele două țări vor împărtăși informații clasificate și vor lucra pentru reducerea tensiunilor, anunță Washingtonul, potrivit AFP.

Departamentul de Stat american a anunțat marți că Siria și Israel s-au angajat să înființeze o celulă de comunicare specială pentru schimbul de informații clasificate, dezescaladarea militară și coordonarea diplomatică și comercială. Mecanismul va funcționa sub supervizarea Statelor Unite.

Negocierile, desfășurate la Paris și la care a participat șeful diplomației siriene, Asaad al-Shaibani, sunt primele din septembrie și au ca scop stabilirea unor acorduri durabile de securitate între cele două țări, aflate în continuare, în mod teoretic, în stare de război.

Israelul a desfășurat trupe și a efectuat incursiuni pe Platoul Golan, în zona demilitarizată, depășind linia de demarcație dintre teritoriul anexat și restul Siriei. Contactele la nivel înalt între oficiali israelieni și sirieni au fost mediate de Paris și Washington.

Ultima rundă de negocieri, care au avut loc în septembrie, s-a blocat din cauza cererii Israelului privind demilitarizarea completă a teritoriului sirian, de la sud de Damasc până la linia de demarcație stabilită după războiul din 1973.

Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a încercat să evite o confruntare cu Israelul, dar a avertizat în decembrie că insistența Israelului asupra zonei demilitarizate pune Siria într-o poziție „foarte periculoasă”. Departamentul de Stat american nu a menționat problema acestei zone în comunicatul său, concentrându-se pe stabilirea mecanismului comun pentru schimbul de informații clasificate și cooperarea diplomatică.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a precizat că în cadrul discuțiilor Israelul și-a reafirmat angajamentul pentru securitate și stabilitate în regiune și a subliniat necesitatea progreselor în cooperarea economică, în beneficiul ambelor țări, fără a insista asupra demilitarizării teritoriului sirian.