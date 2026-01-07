Consiliul Național de Apărare din Iran, amenințare către SUA și Israel. Tensiune majoră în Orientul Mijlociu

Consiliul Național de Apărare al Republicii Islamice Iran a emis o declarație oficială în care avertizează că orice încercare de a afecta securitatea sau integritatea teritorială a țării va primi un „răspuns adecvat, țintit și decisiv”, potrivit comunicatelor difuzate de instituțiile de presă internaționale, potrivit The Jerusalem Post.

Declarația vine pe fondul protestelor care continuă de peste zece zile în diverse orașe din Iran și al tensiunilor regionale crescute după conflictul militar din vara trecută.

Consiliul Național de Apărare, reactivat după războiul de 12 zile cu Israel din vara anului trecut, a făcut publică marți o declarație în care securitatea, independența și integritatea teritorială ale Iranului sunt definite drept „linii roșii” ce nu pot fi încălcate.

Documentul oficial a fost difuzat prin mass‑media de stat și indică faptul că orice „încălcare a intereselor naționale” va determina un răspuns proporțional și ferm. Potrivit textului declarației, astfel de acțiuni includ atât acte de agresiune cât și „interferență în treburile interne” sau „acțiuni împotriva stabilității” țării.

Textul emis de consiliu menționează că Iranul consideră că nu este limitat doar la răspunsuri după producerea unui atac, ci că „semnele obiective de amenințare” pot face parte din ecuația de securitate și pot determina un răspuns înainte de un atac concret, în contextul autoapărării legitime.

Această formulare a ridicat întrebări în ceea ce privește posibilitatea unor acțiuni preventive de natură militară dacă autoritățile de la Teheran percep un risc iminent la adresa securității sale.

Protestele din Iran au început pe 28 decembrie 2025 și au continuat pe teritoriul țării, incluzând orașe mari și periferice. Conform relatărilor de presă internaționale, manifestațiile au fost alimentate de nemulțumiri legate de condițiile economice și de impactul unor evoluții geopolitice, dar și de reacții față de conflictul din vara trecută.

În unele dintre acestea, protestatarii și‑au exprimat dezacordul față de ceea ce percep ca interferențe externe.

În declarația emisă de Consiliul de Apărare se menționează că intensificarea retoricii „amenințătoare și a declarațiilor intervenționiste” ar putea fi interpretată ca un comportament ostil, iar orice escaladare pe această linie va fi întâmpinată cu „un răspuns proporțional, ferm și de descurajare”.

Instituția avertizează că responsabilitatea pentru consecințele acestor evoluții va aparține celor considerați inițiatori ai escaladării.

În afara declarației Consiliului Național de Apărare, în primele zile ale anului au existat avertismente din partea unor oficiali externi referitoare la situația din Iran.

Anterior, Casa Albă a transmis avertizări adresate autorităților iraniene privind modul în care sunt tratate protestele, iar unele declarații ale liderilor occidentali au fost citite de autoritățile de la Teheran drept posibile semne de interferență externă în treburile interne.

Consiliul Național de Apărare al Iranului, instituție aprobată formal în luna august 2025 după conflictul militar cu Israel, include membri din cele trei ramuri ale guvernului iranian, ai forțelor armate și ai ministerelor relevante, sub conducerea președintelui Masoud Pezeshkian.

Documentul publicat marți reflectă poziția oficială a acestei instituții cu privire la securitatea națională și interpretarea amenințărilor externe.

Declarația Consiliului Național de Apărare din Iran reafirmă caracterul sensibil al securității și suveranității naționale în contextul actual al protestelor interne și al tensiunilor regionale. Prin comunicatul emis, autoritățile iraniene au precizat modalitățile în care vor aborda ceea ce consideră acțiuni ostile, subliniind angajamentul față de autoapărare și răspunsul la ceea ce percep ca provocări externe, într‑un context geopolitic complex și în evoluție. en.mehrnews.com