SUA triplează numărul țărilor pentru care se cer garanții financiare pentru vize. Venezuela, ultima adăugată pe listă

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat extinderea semnificativă a unei politici prin care cetățenii anumitor țări trebuie să depună garanții financiare de până la 15 000 dolari pentru a aplica pentru vize de intrare în Statele Unite, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Departmentului de Stat al SUA.

Măsura a fost revizuită și extinsă la 25 de noi state, ceea ce duce totalul țărilor vizate la 38. Noile prevederi urmează să intre în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026.

Extinderea programului face parte dintr-o inițiativă mai amplă a administrației privind politicile de imigrație și controlul fluxului de persoane străine pe teritoriul american.

Subiectele cheie ale acestei știri includ: punerea în aplicare a noilor condiții de garanție pentru solicitanții de viză, lista țărilor afectate, mecanismul de funcționare a sistemului de garanții, precum și contextul mai larg al politicilor de imigrație ale SUA în ultimii ani.

Administrația Trump a făcut public faptul că lista țărilor ale căror cetățeni pot fi obligați să depună garanții financiare de până la 15 000 dolari pentru a aplica pentru vize de tip B1/B2 (turism și afaceri) a crescut de la 13 la 38 de state.

Această informație a fost confirmată de site-ul Departamentului de Stat al SUA.

Noile condiții se vor aplica începând cu data de 21 ianuarie 2026 pentru cetățenii celor 25 de țări adăugate recent. inițial, programul pilot privind garanțiile financiare a fost lansat în luna august 2025 pentru un număr mai redus de state.

Potrivit comunicatului oficial citat de Reuters, „Any citizen or national traveling on a passport issued by one of these countries, who is found otherwise eligible for a B1/B2 visa, must post a bond for $5,000, $10,000, or $15,000”, iar suma pe care aplicanții trebuie să o depună este stabilită în timpul interviului pentru viză

De asemenea, solicitanții trebuie să fie de acord cu termenii garanției prin intermediul platformei online de plată a Departamentului Trezoreriei SUA, Pay.gov.

Extinderea listei include state din mai multe regiuni geografice, cu preponderență din Africa, America Latină și Asia de Sud. Printre noile state se regăsesc Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Capul Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Coasta de Fildeș, Kârgâzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tadjikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela și Zimbabwe.WRAL News

Acestea se adaugă altor țări care au fost deja incluse în program anterior, cum ar fi Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Namibia, Sao Tome și Principe, Tanzania, Turkmenistan și Zambia.

Un exemplu notabil reprezintă faptul că din lista celor 38 de state este și Venezuela, ai cărei cetățeni sunt acum supuși cerințelor de garanție financiară.

Această includere survine după un incident recent în care fostul lider al Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost arestat de forțele americane și transferat la New York în weekendul anterior anunțului.Business Recorder

Sistemul de garanții financiare presupune ca persoanele care aplică pentru vize B1/B2 din statele incluse în listă să depună o sumă garantată în funcție de nivelul de risc evaluat. Garanția poate fi de 5 000, 10 000 sau 15 000 de dolari, determinată în timpul interviului consular

Plata se face în avans prin platforma Pay.gov, însă plata acestei garanții nu garantează automat aprobarea vizei, iar suma poate fi restituită dacă cererea de viză este respinsă sau dacă titularul vizei respectă toate condițiile și părăsește teritoriul american conform termenilor visa.

Guvernul Statelor Unite a precizat că scopul acestei politici este de a descuraja depășirea termenului de ședere permis de viză de către vizitatorii străini.

Extinderea politicii de garanții financiare face parte dintr-o strategie mai largă a administrației Trump privind controlul imigrației și a fluxurilor de persoane străine.

Din momentul preluării mandatului în ianuarie 2025, guvernul a adoptat o serie de măsuri privind imigrația, printre care se numără politici mai stricte de deportare, revocări de vize și carduri de rezidență și cerințe de verificare a istoricului de pe rețelele sociale pentru solicitanții de vize.

Oficialii americani au afirmat că aceste măsuri sunt menite să îmbunătățească securitatea internă și să asigure respectarea termenilor acordați persoanelor străine care vizitează sau tranzitează teritoriul SUA.

Deși știrea nu include opinii proprii sau judecăți de valoare, este consemnat faptul că organisme internaționale și unele grupuri pentru drepturile omului au exprimat critici în trecut asupra unor politici similare, argumentând că acestea pot limita accesul legitim și drepturile fundamentale ale solicitanților de viză.

În același timp, reprezentanți ai Departamentului de Stat argumentează că astfel de măsuri sunt folosite pentru a preveni abuzurile sistemului de vize și a asigura respectarea regulilor de imigrare.

Extinderea listei statelor supuse cerințelor de garanție financiară reprezintă un pas semnificativ în politica de imigrație externă a Statelor Unite în 2026.

Prin includerea a 25 de noi țări, totalul ajunge la 38 de state ale căror cetățeni vor trebui să depună garanții de până la 15 000 dolari pentru a aplica pentru vize de tip B1/B2 începând cu 21 ianuarie 2026.

Acest program a început ca un pilot în 2025 și a fost extins în baza evaluărilor oficiale ale Departamentului de Stat.