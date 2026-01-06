În SUA se lansează plăcuțe de înmatriculare inscripționate cu „America First”

Pe fondul pregătirilor pentru marcarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, statul Georgia vine cu o inițiativă neobișnuită. Autoritățile locale nu se rezumă doar la introducerea unor plăcuțe de înmatriculare aniversare, ci propun și un model distinct, inscripționat cu mesajul „America First”, informează Fox News.

Mai exact, noua plăcuță de înmatriculare cu mesaj patriotic a apărut pentru prima dată în proiectul de lege 291 depus în Senatul statului Georgia de senatorul republican Steve Gooch și a devenit oficială după ce a fost semnată de guvernatorul Brian Kemp, în luna mai. Designul plăcuței include un fundal inspirat din steagul Statelor Unite, iar în partea inferioară este inscripționat sloganul „America First”.

La momentul lansării inițiativei, Steve Gooch a explicat că această plăcuță reprezintă „patriotismul și a ideea de a pune interesele naționale pe primul loc”.

Potrivit senatorului, demersul le oferă locuitorilor Georgiei posibilitatea de a-și afirma mândria față de țară și de a atrage atenția asupra priorităților interne, precum „stabilitatea economică, securitatea națională, protejarea granițelor și apărarea drepturilor cetățenilor”.

De asemenea, Gooch a subliniat că plăcuța poate fi văzută ca un mod prin care șoferii își exprimă susținerea față de președintele Donald Trump și față de mișcarea politică asociată acestuia, „la fiecare kilometru parcurs”.

În paralel, autoritățile din Georgia pun la dispoziția șoferilor și o plăcuță comemorativă dedicată semicentenarului Statelor Unite, creată pentru a marca 250 de ani de la fondarea Americii, disponibilă contra sumei de 20 de dolari.

Frank O’Connell, comisarul fiscal al statului Georgia, a subliniat într-un comunicat oficial că noua placă comemorativă reprezintă „o formă importantă de recunoaștere a momentului fondării Statelor Unite și a contribuției decisive pe care Georgia a avut-o în acest proces istoric”.

Proiectul câștigător, semnat de eleva Eden Pethel, include în partea stângă drapelul american, alături de silueta statului Georgia, decorată cu șapte stele roșii și anul „1776”.

Conform explicațiilor oferite de autoare, stelele simbolizează principalele confruntări desfășurate pe teritoriul Georgiei în timpul Războiului de Independență, dispuse de la nord la sud: luptele de la Van’s Creek/Hornet’s Nest, bătălia de la Kettle Creek, asediile orașului Augusta, bătălia de la Brier Creek, confruntările de la Savannah, Fort Morris și acțiunea navală de la Frederica.

Nouă state americane au lansat deja plăci comemorative dedicate marcării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, un demers care îmbină simbolismul istoric cu inițiativele civice moderne.

În Georgia, designul ales pentru placa aniversară are o poveste aparte: acesta a fost realizat de elevi de gimnaziu, într-un program de educație civică desfășurat la nivelul întregului stat, menit să încurajeze implicarea tinerilor în viața publică.

Lista statelor care oferă în prezent aceste plăci speciale include Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania și Virginia, potrivit informațiilor publicate pe site-urile oficiale ale administrațiilor statale.

Interesul public s-a dovedit a fi ridicat încă din primele momente. În Michigan, de exemplu, aproape 1.000 de plăci din aluminiu au fost vândute în doar o oră de la lansare, conform unei postări făcute pe rețelele de socializare de secretarul de stat Jocelyn Benson.