Fiecare greșeală a șoferilor, monitorizată. Revoluție digitală în trafic

Anul 2026 vine cu modificări importante pentru șoferii din România. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a anunțat achiziția a 400 de sisteme de monitorizare a traficului, camere care vor putea înregistra viteza, vor putea să recunoască automat plăcuțele de înmatriculare și vor putea să verifice inclusiv deținerea rovinietei.

Directorul CNAIR a transmis că siguranța rutieră va intra într-o „eră digitală”, odată cu instalarea a 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi. Acesta a precizat că, pe lângă infrastructura nouă, impunerea disciplinei în trafic necesită și utilizarea tehnologiei.

”Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.” a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Cristian Pistol a anunțat că instituția pe care o conduce a făcut un nou pas în proiect, trimițând la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR. Proiectul include montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

Directorul CNAIR a declarat că, după validarea documentației de către ANAP, instituția va lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, serviciilor de proiectare și lucrărilor de instalare. Cristian Pistol a precizat că durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027.

Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare, precum și verificarea deținerii rovinietei. De asemenea, acesta va asigura procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

Cristian Pistol a anunțat că, în anii următori, sistemul e-SIGUR va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în cazul unor incidente și pentru a permite analiza traficului. De asemenea, acesta va putea verifica deținerea ITP și RCA.Directorul CNAIR a precizat că principalul obiectiv al sistemului nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Potrivit acestuia, proiectul se aliniază Strategiei Naționale care vizează reducerea numărului de victime pe șosele.

Poliția plănuiește să pună în funcțiune mai multe radare inteligente, capabile să detecteze viteza, condusul agresiv și circulația pe contrasens, urmând ca amenzile să fie trimise direct la domiciliu. Camerele vor fi achiziționate atât de Compania de Drumuri, cât și de primării.