Social

Fiecare greșeală a șoferilor, monitorizată. Revoluție digitală în trafic

Comentează știrea
Fiecare greșeală a șoferilor, monitorizată. Revoluție digitală în traficSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Anul 2026 vine cu modificări importante pentru șoferii din România. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a anunțat achiziția a 400 de sisteme de monitorizare a traficului, camere care vor putea înregistra viteza, vor putea să recunoască automat plăcuțele de înmatriculare și vor putea să verifice inclusiv deținerea rovinietei.

CNAIR face un pas spre digitalizarea siguranței rutiere

Directorul CNAIR a transmis că siguranța rutieră va intra într-o „eră digitală”, odată cu instalarea a 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi. Acesta a precizat că, pe lângă infrastructura nouă, impunerea disciplinei în trafic necesită și utilizarea tehnologiei.

”Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.” a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Cristian Pistol a anunțat că instituția pe care o conduce a făcut un nou pas în proiect, trimițând la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR. Proiectul include montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

Trump, după trei ore de discuții cu Zelenski: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este foarte aproape
Trump, după trei ore de discuții cu Zelenski: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este foarte aproape
Refugiul ascuns al Carpaților. Locul în care visele tinereții și libertatea se înălțau deasupra epocii Ceaușescu
Refugiul ascuns al Carpaților. Locul în care visele tinereții și libertatea se înălțau deasupra epocii Ceaușescu

Licitație publică pentru implementarea sistemului e-SIGUR

Directorul CNAIR a declarat că, după validarea documentației de către ANAP, instituția va lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, serviciilor de proiectare și lucrărilor de instalare. Cristian Pistol a precizat că durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027.

Poliția rutieră

Poliția rutieră. Sursă foto: Facebook

Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare, precum și verificarea deținerii rovinietei. De asemenea, acesta va asigura procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

Extinderea funcționalităților sistemului e-SIGUR

Cristian Pistol a anunțat că, în anii următori, sistemul e-SIGUR va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în cazul unor incidente și pentru a permite analiza traficului. De asemenea, acesta va putea verifica deținerea ITP și RCA.Directorul CNAIR a precizat că principalul obiectiv al sistemului nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Potrivit acestuia, proiectul se aliniază Strategiei Naționale care vizează reducerea numărului de victime pe șosele.

Poliția plănuiește să pună în funcțiune mai multe radare inteligente, capabile să detecteze viteza, condusul agresiv și circulația pe contrasens, urmând ca amenzile să fie trimise direct la domiciliu. Camerele vor fi achiziționate atât de Compania de Drumuri, cât și de primării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

06:54 - De ce nu e bine să bei cafeaua imediat după trezire. Explicația unui neurochirurg
06:45 - Budapesta sfidează pactul UE privind migrația: Zero migranți, zero contribuții
06:34 - Prognoza meteo, 29 decembrie. Vânt puternic, viscol și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor
06:25 - „Raza de fier”, noul sistem laser al Israelului, intră în structura de apărare antirachetă
06:16 - Calendar Ortodox, 29 decembrie. Pomenirea sfinţilor paisprezece mii de prunci, ucişi de Irod
06:05 - Fiecare greșeală a șoferilor, monitorizată. Revoluție digitală în trafic

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale