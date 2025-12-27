România intră sub ninsori viscolite și vânt puternic. Meteorologii extind avertizările până luni

Meteorologii au actualizat prognoza inițială și anunță că mai multe zone din România vor intra, începând de sâmbătă seară sau de duminică noapte, sub avertizări de intensificări ale vântului, ninsori, viscol și fenomene asociate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) precizează că fenomenele vizate se vor manifesta pe parcursul mai multor zile, afectând atât zonele montane, cât și regiuni din estul, sudul și sud-estul țării.

Potrivit ANM, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21, sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, dar și fenomene de ghețuș, polei și viscol, în funcție de regiune și altitudine.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 27 decembrie, vântul va prezenta intensificări în special în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice. Ulterior, până în seara zilei de luni, 29 decembrie, intensificările se vor extinde în cea mai mare parte a teritoriului.

Conform meteorologilor, vitezele vântului vor fi, în general, de 40–60 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig resimțită.

La munte, fenomenele vor fi mai accentuate. ANM arată că „la munte, temporar, vor fi rafale de peste 70...90 km/h, viscolind ninsoarea şi zăpada depusă”.

Meteorologii anunță precipitații mai ales sub formă de ninsoare în zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Acestea se vor extinde pe arii mai largi începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și vor continua până luni dimineața.

„Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...10 cm, iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali, pe alocuri, şi de 15...20 cm. Pe arii restrânse se va forma gheţuş sau polei”, precizează ANM.

Pentru ziua de sâmbătă, până la ora 23:00, a fost emisă o atenționare cod galben pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste zone sunt anunțate rafale de 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 90–110 km/h, viscolind zăpada existentă.

De asemenea, până spre seară, vântul va avea intensificări temporare și în Moldova, vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50–70 km/h.

Un alt cod galben este valabil în intervalul 27 decembrie, ora 23 – 29 decembrie, ora 10, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane. Meteorologii menționează că „temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, iar vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h.

ANM a emis și o avertizare cod portocaliu pentru intervalul 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. Aceasta vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

„Vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită”, anunță meteorologii.

Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va atinge viteze de 70–90 km/h, iar în nordul și centrul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge la 90–100 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă.