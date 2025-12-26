Prognoza meteo, 26 decembrie. Frig în toată țara. Zonele în care va ninge

Vremea va rămâne rece în aproape toată țara pe 26 decembrie, cu ninsori locale, intensificări ale vântului și condiții de polei. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), va ninge în Moldova și la munte, iar pe arii restrânse din Transilvania vor predomina ninsorile. În Muntenia și Dobrogea, izolat, vor fi precipitații mixte și condiții de polei.

Vântul va avea intensificări care vor accentua senzația de frig, mai ales la munte, în special la altitudini mari din Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot depăși 80–90 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în Moldova și pe litoral, cu viteze de 50–70 km/h, iar în Dobrogea continentală, estul Munteniei și sudul Banatului, vântul va sufla mai slab.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și -1 grad în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei și 4–6 grade local în zonele deluroase, mai ales din vest. Minimele se vor încadra între -8 și 0 grade. Ceața va fi prezentă local în zonele joase din vestul țării, asociată și cu depuneri de chiciură, iar noaptea și în sud și, izolat, în restul teritoriului.

În Capitală, vremea va fi rece, mai ales dimineața. Temperatura maximă va fi în jur de 1 grad, iar cea minimă se va situa între -4 și -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și pe parcursul nopții, când va crește probabilitatea pentru burniță sau fulguială. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h pe parcursul zilei.

Pe 27 decembrie, De Sfântul Ștefan, valorile termice diurne vor fi în creștere în regiunile sudice față de ziua precedentă, iar în restul țării nu vor avea variații semnificative. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări în centrul țării și, pe alocuri, în est, unde sunt posibile fulguieli.

Din orele serii, nebulozitatea se va accentua treptat în majoritatea regiunilor, iar ninsorile vor apărea local în nord, centru și est. Vântul va avea intensificări care vor accentua senzația de frig la munte, în estul și sud-estul țării, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -1 și 5 grade, iar cele minime între -8 și 0 grade. Cu o probabilitate mai mare în prima parte a nopții, pe alocuri în vest și sud se va semnala ceață.

Temperaturile diurne în București vor fi în creștere față de ziua precedentă, astfel că maxima va ajunge la 3–4 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat pe parcursul zilei, urmând să se intensifice treptat din a doua parte a nopții. Temperatura minimă va fi cuprinsă între -5 și -3 grade. În prima parte a nopții, probabilitatea de ceață sau nori joși va fi ridicată.