Vine iarna de Crăciun. Ger şi ninsori abundente

Republica Moldova. După ce ani la rând moldovenii au avut parte de de vreme caldă şi însorită în ziua de Crăciun, în acest vor avea parte de o iarnă adevărată, cu ninsoare şi ger.

Temperaturile vor scădea treptat, întâi va cădea lapoviţă, apoi va ninge. Fapt care va îngreuna circulaţia rutieră.

După zilele de duminică şi luni, cu ceaţă densă, şi temperaturi în mediu +2 grade, începând de marţi, 23 decembrie, temperaturile vor coborî sub zero.

Miercuri, în ajun de Crăciun, temperaturile vor continua să scadă începând cu primele ore ale dimineţii, când va cădea lapoviţă.

După prânz, temperaturile vor scădea şi mai mult, iar timp de câteva ore vor cădea ninsori abndente.

Ziua de 25 decembrie nu va fi la fel de bogată în precipitaţii, sinopticienii prognozând şi câteva ore de vreme însorită. Soarele va fi însă unul cu dinţi. Temperaturile vor coborî până la -8 grade.

Urmează încă două zile de ger, după care, începând cu a doua parte a zilei, de duminică, 28 decembrie, temperaturile vor creşte uşor.

Luni, 29 decembrie, valorile termice se vor ridica uşpr peste zero, înregistrând +1 - + 2 grade. Iar în orele dimineţii va cădea lapoviţă.

Noaptea dintre ani va fi una rece, dar fă precipitaţii. După o uşoară încălzire, pe 30 şi 31 decembrie temperaturile vor coborî până la – 5 grade.

Vremea însorită, dar geroasă, va marca primele două zile din 2026. După care urmează o uşoară încălzire şi din nou lapoviţă.

Vremea în ianuarie 2026 va fi destul de blândă. Cu o medie de 4 zile de ninsoare, Chisinaul va avea o atingere ușoară de zăpadă în Ianuarie.

Prognoza meteo pentru ianuarie 2026 prevede o temperatură de 0,9 °C , care este mai caldă decât de obicei.

Temperatura medie în prima jumătate a lunii ianuarie va fi de 4,6 °C. Temperaturile tind să crească ușor, ajungând la o medie de 4,9 °C până la sfârșitul lunii ianuarie.