Vremea de Crăciun îi încurcă pe meteorologi. Două scenarii pentru finalul anului

Prognozele meteorologilor indică o modificare semnificativă a regimului termic începând cu săptămâna viitoare, însă specialiștii atrag atenția că evoluția exactă rămâne dificil de anticipat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, modelele de prognoză disponibile în prezent conturează două scenarii distincte: unul caracterizat de o răcire accentuată, dar cu precipitații reduse sau absente, și un altul care presupune temperaturi mai scăzute într-o măsură mai moderată, însoțite însă de extinderea precipitațiilor.

Meteorologii estimează că, până la finalul acestei săptămâni, în special în intervalul 20–21 decembrie, câmpul de presiune atmosferică nu va suferi schimbări semnificative la nivelul solului. Regimul anticiclonic va rămâne dominant, influențând circulația maselor de aer și favorizând coborârea aerului rece spre suprafață. În același timp, în straturile medii ale atmosferei va persista un aer mai cald, context care menține condițiile favorabile pentru apariția și persistența inversiunilor termice.

Ca efect al acestui tip de circulație, temperaturile maxime vor avea valori apropiate sau chiar mai scăzute decât cele normale pentru perioada calendaristică, mai ales în regiunile de câmpie din sudul și estul țării, precum și în zonele depresionare. În contrast, în zonele montane și submontane, cerul mai mult senin și expunerea la soare pe timpul zilei vor permite atingerea unor temperaturi sensibil mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade.

Începând cu data de 22 decembrie, la nivel continental sunt așteptate transformări importante ale configurației atmosferice, spun specialiștii ANM.

„Pentru săptămâna viitoare, din 22 decembrie, apar schimbări majore în structura câmpurilor sol-altitudine de la nivelul Europei, coroborate şi cu faptul că estimările arată o uşoară încetinire a vortexului polar şi implicit trecerea acestuia pe o fază uşor negativă (...), ce va conduce treptat la pătrunderea aerului rece, polar (...) peste mare parte din continentul european”, au transmis meteorologii.

Acest proces va favoriza, treptat, avansul maselor de aer rece către sudul continentului, inclusiv spre teritoriul României, unde se anticipează o scădere graduală a temperaturilor.

Specialiștii atrag atenția că prognoza pentru perioada sărbătorilor rămâne marcată de un grad ridicat de incertitudine, atât în ceea ce privește intensitatea răcirii vremii, cât și apariția precipitațiilor. Modelele meteorologice oferă, în acest moment, doar scenarii probabile, care pot suferi modificări de la o actualizare la alta. „(...) Acest lucru indică un grad de incertitudine legat de cât de puternică va fi răcirea vremii în acea perioadă, dar incertitudinea şi mai mare este se referă la posibilitatea apariţiei sau nu a precipitaţiilor, implicit a formei acestora (ploaie, lapoviţă sau ninsoare) în special în Ajunul Crăciunului, intervalul 24 decembrie ora 09 - 25 decembrie ora 09”, au explicat meteorologii.

Diferențele dintre rulările succesive ale modelelor de prognoză sunt relevante. Dacă estimările anterioare indicau precipitații slabe, preponderent sub formă de ninsoare în sud-vestul țării, cu o extindere limitată către sud, cea mai recentă actualizare, din 17 decembrie, conturează un scenariu diferit. Aceasta sugerează cantități moderate de precipitații, local de 15–20 l/mp, manifestate sub toate formele – ploaie, lapoviță și ninsoare –, cu precădere în regiunile extracarpatice, ceea ce menține deschisă posibilitatea unor schimbări rapide de vreme în zilele din jurul Crăciunului.

ANM arată că există diferențe semnificative între principalele modele de prognoză utilizate pentru estimările pe termen mai lung. Modelul global american GFS nu indică, în acest moment, apariția precipitațiilor pe teritoriul României nici în seara de Ajun, nici în intervalul 24–25 decembrie, spre deosebire de scenariile conturate de modelul european ECMWF, care sugerează o probabilitate mai mare pentru fenomene asociate precipitațiilor în această perioadă.

În acest context, meteorologii explică faptul că datele disponibile la nivelul actualizării din 17 decembrie conduc la o concluzie clară: incertitudinea rămâne foarte ridicată atât în privința intensității răcirii vremii, cât și în ceea ce privește apariția și extinderea precipitațiilor în intervalul 24–27 decembrie. Evoluția vremii de Crăciun depinde de modul în care se vor stabiliza aceste mecanisme atmosferice în zilele următoare.

Specialiștii iau în calcul două posibile scenarii pentru perioada următoare. Un prim scenariu presupune consolidarea unei zone de presiune ridicată, care ar putea limita influența ciclonului format în bazinul Mediteranei, favorizând o răcire mai accentuată, dar cu precipitații puține sau chiar inexistente, variantă susținută de modelul GFS. Al doilea scenariu are în vedere o intensificare a ciclonului mediteranean și deplasarea acestuia spre Peninsula Balcanică și România, situație care ar aduce o răcire mai moderată, însă cu o extindere mai largă a precipitațiilor.