Bucureștiul strălucește de sărbători: Top evenimente de neratat

Bucureștiul strălucește de sărbători: Top evenimente de neratatConcert Crăciun. Sursa foto iStock
Evenimente în perioada Crăciunului. Bucureștiul se transformă în fiecare an în perioada sărbătorilor într-un oraș plin de lumină, muzică și activități pentru toate gusturile. În 2025, Capitala oferă o gamă variată de evenimente, de la concerte și spectacole de teatru, la târguri și petreceri tematice, menite să creeze atmosfera perfectă pentru Crăciun.

Ce evenimente sunt pe 23 decembrie

Evenimentele încep pe 23 decembrie, când iubitorii de teatru au de ales între mai multe spectacole importante.

La Teatrul Metropolis, Sala Mare, de la ora 17:00, este programată piesa „Cine l-a ucis pe tata?”, o producție captivantă care combină umorul cu elemente de mister. În același timp, la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, de la ora 19:00, spectatorii pot urmări „Dineu cu proști” de Francis Veber, o comedie clasică franceză care promite momente pline de râs.

Sala de teatru

Sala de teatru / sursa foto: dreamstime.com

Tot la TNB, Sala Pictura găzduiește „Orchestra Titanic” de Hristo Boicev, iar Sala Atelier oferă spectacolul „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Cei care preferă teatrul absurd pot viziona „Rinocerii” la Teatrul de Comedie, de la ora 19:00.

Pe scena concertelor, Bucureștiul se pregătește de o seară plină de muzică diversă. De la ora 19:30, Sala Palatului găzduiește spectacolul „Povestea Lupilor”, iar Sala Dalles reunește publicul la concertul de colinde Tronos.

De asemenea, Orchestra Simfonică București va susține Gala Christmas Glamour la Ateneul Român, începând cu ora 20:00, iar rockul energic revine la Berăria H prin Cargo Christmas Rock 2025, programat la ora 20:30. Pentru familiile cu copii, Opera Națională București oferă spectacolul „Magazinul de păpuși” de la ora 18:30, o producție dedicată celor mici, cu muzică și decoruri spectaculoase.

Evenimente în Ajunul Crăciunului

Pe 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, Bucureștiul devine și mai animat. Berăria H va găzdui, de la ora 20:00, Concertul Tribut Elvis Presley, susținut de Roberto Elvis & The Heartbreakers din Italia. Publicul va putea asculta live hituri celebre ale Regelui Rock ’n’ Roll, precum „Jailhouse Rock” și „Can’t Help Falling in Love”.

Berăria H

Berăria H. Sursa foto: Facebook

În paralel, Cargo Christmas Rock 2025 continuă seria concertelor de Crăciun la aceeași locație, iar Orchestra Simfonică București reia gala Christmas Glamour la Ateneul Român, oferind un program clasic și colinde.

Pentru cei care preferă sărbătorile într-un cadru mai restrâns, True Social Club organizează un Christmas Party cu bufet festiv, trupă live și DJ Set, începând cu seara de 24 decembrie. Evenimentul promite o experiență elegantă și energică, ideală pentru cei care doresc să petreacă Ajunul într-un mod sofisticat.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Sursa Foto: Facebook, @aaalexbarbulescu

Muzica live continuă și la Hanul Drumețului, unde Marius Babanu va susține un concert de manele, oferind o atmosferă caldă și autentică pentru cei care iubesc stilul clasic de sărbători.

Târgurile de Crăciun vor fi deschise

Pe lângă spectacole și concerte, Bucureștiul oferă și numeroase târguri tematice de Crăciun. Piața Constituției găzduiește Târgul de Crăciun București, iar Romexpo organizează Crăciunul Nordului. Alte târguri importante includ Bucharest Opera Christmas Market pe esplanada Operei Naționale, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și West Side Christmas Market în Parcul Drumul Taberei.

Pentru cei pasionați de gastronomie, experiențele culinare live, precum Pasta Experience la Naive, oferă demonstrații de gătit și preparate festive.

