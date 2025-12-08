Evenimente în București. Unde te poți distra în această săptămână

Evenimente București. Săptămâna aceasta, Bucureștiul devine un maraton cultural în toată regula: teatrele funcționează la capacitate maximă, concertele de sezon transformă orașul în capitala colindelor, iar expozițiile de la marile muzee și centre artistice atrag un public divers, pregătit să intre în atmosfera de final de an.

Dimineața începe cu „Salvați-l pe Moș Crăciun!” la Teatrul Țăndărică, un spectacol dedicat celor mici, ideal pentru familiile care caută o activitate festivă. Seara, Teatrul Național București intră în forță cu patru producții simultane: „Regele desculț”, „Eu nu contez”, „Viața bărbaților pe înțelesul femeilor” și „Fluturii sunt liberi”. Publicul poate jongla între dramă, comedie și introspecție, într-o singură instituție.

Teatrul de Comedie mizează pe „Dragostea durează opt ani”, în timp ce Sala Dalles aduce un titlu neobișnuit, „Nastratin – the smart comedy”, o reinterpretare adaptată vremurilor. Ziua continuă cu „Clinica sinucigașilor”, unul dintre spectacolele puternice ale TNB, iar secțiunea de performance oferă „On the Poetics of Touch” la CNDB, o creație care explorează corporalitatea și contactul.

Seria concertelor este deschisă de Ateneul Român cu „Clasic e Fantastic – Concert de Sărbători”, iar Sala Palatului prezintă „Remember Classy Hits”. La Control Club, scena alternativă continuă tradiția spectacolelor indie cu un showcase Stray Lights. Pentru gurmanzi, The Marmorosch și restaurantul naive reiau tradiția „Festive Afternoon Tea” și sesiuni de live cooking.

Marți aduce o selecție variată: de la „Poțiunea magică” în Aula Magna Politehnica, la „Femeia uitată” la Teatrul Masca și „Domnul Ibrahim și florile din Coran” la Metropolis. TNB revine cu „Muscă, paie și bătaie”, o comedie cu ritm alert, iar Teatrul Excelsior repropune „Mândrie și prejudecată (un fel de)” pentru cei pasionați de reinterpretări moderne.

La capitolul concerte, Ateneul Român găzduiește „Stagiunea de marți seara”, iar Paula Seling umple Sala Palatului. Jazz-ul își are publicul fidel la Berăria H, unde se desfășoară „Jazzy Tuesday”.

Pentru cei care preferă serile relaxate, Control Club propune un concert Sofia Zadar, iar Paque Bistro găzduiește o sesiune de karaoke.

Miercurea se remarcă prin abundența spectacolelor: Teatrul Mic montează „Anna Karenina”, FF Theatre aduce „Iluzii”, iar TNB își diversifică repertoriul cu „O scrisoare pierdută”, „Muscă, paie și bătaie” și „Luna de miere cu piper”.

Opera Națională București deschide sezonul de balet cu „Spărgătorul de Nuci”, una dintre cele mai așteptate producții de iarnă. La CNDB, performance-ul „Maybe by 2301…” aduce o perspectivă feministă contemporană.

Seria concertelor explodează: de la „Concert de Crăciun” la Ateneul Român, la CC Catch & Joy la Sala Palatului, până la rock-ul dur de la Encore și muzicalul interbelic TangOdiseea. Gurmanzii pot participa la „Meat Experience” la Naive, o experiență culinară live.

Ziua începe în forță cu „Revizorul”, la Teatrul Mic, urmat de „Opera de trei parale” la Excelsior și „Bani din cer” la Teatrul de Comedie. Bulandra aduce „Car(o)usel”, Nottara – „Doctorul”, iar Teatrul Evreiesc de Stat – „Trădarea lui Einstein”.

Segmentul muzical este dominat de Gidon Kremer, invitat special la Ateneul Român, și de Jonas Kaufmann la Sala Palatului, două nume care atrag public internațional. De la folk urban la rock și alternative, joi seara are concerte pentru toate gusturile: Paula Hriscu la Dalles, Coma la Expirat, Eyedrops la Uzina Coffee sau White Mahala la The Pub.

Expozițiile Art Safari continuă cu ritm intens: „Paris Pallady”, „Enescu și Minotaurul”, „Young Blood” și colecțiile Intesa Sanpaolo.

Vineri, teatrele revin la programul variat, cu titluri precum „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand”, „Moroi și păpădii” sau „Rabbit Hole”. TNB își menține ritmul, iar Bulandra programează două spectacole simultan.

Concertele serii sunt dominate de evenimente speciale: „Xmas Charity Blast” la Expirat, „Cojo haos” la Arenele Romane, Gidon Kremer revine la Ateneul Român, iar Psychosounds Christmas Fest animă scena de metal.

Târgurile și seriile culinare continuă la The Marmorosch, naive și Terasa Florilor, care organizează un concurs de karaoke.

Sâmbăta începe pentru copii, cu „Salvați-l pe Moș Crăciun!” la Țăndărică. După-amiaza aduce „Nopți albe” la Teatrul În Culise și „Cealaltă soție” la Teatrul Roșu.

Seara, orașul se transformă într-o scenă uriașă: TNB montează simultan „Dineu cu proști”, „Zorro” și „Cel mai bun copil din lume”, într-un ritm artistic rar întâlnit. La Sala Palatului are loc „Spărgătorul de Nuci – Magia Baletului de Crăciun”, iar CNDB prezintă performance-ul „Hush Glitches”.

Duminică, 14 decembrie

Duminică, teatrele propun o combinație între titluri clasice și producții contemporane: „D-ale carnavalului”, „Frumos e în septembrie la Veneția”, „Misery” sau „Bună ziua, Diana!”. Opera Națională revine cu „D’ale Carnavalului”, iar Sala Palatului găzduiește din nou „Spărgătorul de Nuci”.

Concertele aduc un mix rafinat: muzică tradițională evreiască la Teatrul Evreiesc, jazz brazilian la Biserica Anglicană și violoncel & chitară la Grădina Alhambra. Pentru cei care vor să încheie săptămâna relaxat, Paque Bistro organizează o nouă seară de karaoke, în timp ce The Marmorosch păstrează elegantul „Festive Afternoon Tea”.