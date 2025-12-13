Sărbători cu miros de iarnă adevărată. Unde va ninge de Crăciun

Meteorologii AccuWeather au publicat prognoza meteo actualizată pentru luna decembrie în România, iar veștile sunt diferite în funcție de regiune. În timp ce stațiunile montane se pregătesc pentru un Crăciun autentic, cu ninsori și temperaturi negative, locuitorii Bucureștiului ar putea avea parte de sărbători fără zăpadă, primele ninsori fiind prognozate abia la începutul anului 2026.

Cei care aleg muntele pentru sărbătorile de iarnă se vor bucura de un peisaj specific Crăciunului. Potrivit prognozei AccuWeather, în zonele montane sunt așteptate ninsori chiar în zilele de 25 și 26 decembrie 2025.

Brașovul și stațiunile din Valea Prahovei, precum Sinaia, Bușteni, Predeal sau Azuga, vor avea parte de fulgi de nea și temperaturi scăzute, iar zăpada va reveni și la începutul anului viitor. De asemenea, pentru data de 1 ianuarie 2026 sunt prognozate ninsori în zonele montane.

În luna decembrie, temperaturile la Brașov se vor încadra între minus 6 și 9 grade Celsius. Cea mai ridicată valoare este estimată în jurul datei de 19 decembrie, când termometrele ar putea indica aproximativ 9 grade.

În restul lunii, nopțile vor fi preponderent geroase, cu temperaturi negative, iar spre finalul lui decembrie frigul se va resimți inclusiv pe parcursul zilei. Cerul va fi mai mult acoperit, norii fiind prezenți aproape zilnic.

Pentru cei care rămân în Capitală, prognoza nu aduce imagini de iarnă autentică. Meteorologii AccuWeather anunță ploi în ziua de Crăciun, iar precipitațiile sub formă de ploaie sunt așteptate și pe 27 decembrie, în a treia zi de sărbătoare.

Potrivit estimărilor actuale, prima ninsoare în București ar putea apărea abia pe 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că finalul de an va fi mai degrabă mohorât decât hibernal.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) confirmă tendința unui decembrie mai cald decât normalul perioadei. În intervalul 15–22 decembrie, temperaturile medii vor depăși valorile obișnuite în toate regiunile, cu abateri pozitive mai accentuate în zona montană. În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor fi reduse la nivel național.

Pentru săptămâna 22–29 decembrie, ANM estimează temperaturi ușor peste mediile climatologice în întreaga țară. Precipitațiile vor fi deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval.

În săptămâna 5–12 ianuarie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivel național. Precipitațiile vor avea, în general, valori normale, cu o tendință ușor excedentară în sudul țării, potrivit ANM.