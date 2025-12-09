Crăciun și Revelion cu vreme ciudată. Prognoza meteo pentru decembrie 2025 – ianuarie 2026

În a doua parte a lunii decembrie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pe patru săptămâni, pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Conform estimărilor realizate pe baza datelor ECMWF, intervalul va fi caracterizat, în general, de temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru o lună de iarnă și de precipitații deficitare în primele două săptămâni.

În apropierea sărbătorilor de iarnă și la începutul anului viitor, valorile de precipitații se vor apropia de mediile climatologice obișnuite.

Până pe 15 decembrie, valorile termice vor fi mult peste media obișnuită pentru această perioadă, mai ales în zonele montane, unde abaterile pozitive vor fi semnificative. Regimul precipitațiilor va fi redus la nivel național, iar ninsorile sau ploile vor fi izolate.

Temperaturile medii se vor menține peste standardele climatologice, cu valori ridicate în special în zonele de munte.

Precipitațiile vor continua să fie sub normal pentru întreaga țară, ceea ce indică o perioadă relativ uscată înainte de sărbătorile de iarnă.

În preajma Crăciunului, România va înregistra temperaturi ușor peste normal, cu o ușoară diferență între regiunile de câmpie și cele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice, ceea ce ar putea însemna ninsoare slabă în zonele montane și ploi locale în restul țării.

Prima săptămână din 2026 va aduce un început de an cu vreme blândă, temperaturi puțin peste medie și precipitații apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Fenomenele meteo extreme, cu durată scurtă, nu pot fi prevăzute prin această prognoză săptămânală, avertizează ANM.

În următoarele ore, în cea mai mare parte a țării, temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Deși mercurul din termometre va indica valori mai ridicate decât climatologic este obișnuit, precipitațiile și ceața nu vor lipsi, afectând în special zonele joase și regiunile montane, potrivit ANM.

Cerul va fi predominant noros în nord-vest, centrul țării și în zonele joase din sud, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi mai rare și de scurtă durată. În a doua parte a zilei, se vor semnala ploi slabe în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova, iar în nordul Carpaților Orientali sunt posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță sau ninsoare ușoară.