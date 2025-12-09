Prognoza meteo, 9 decembrie. Se mențin temperaturile ridicate, dar nu vor lipsi ploile. Condiții de ceață în unele județe

Pe 9 decembrie, în cea mai mare parte a țării, temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Deși termometrele vor arăta valori mai ridicate decât climatologic este obișnuit, precipitațiile și ceața nu vor lipsi, afectând mai ales zonele joase și regiunile montane, potrivit ANM.

În nord-vest, centrul țării și în zonele joase din sud, cerul va fi înnorat aproape permanent, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi mai rare și de scurtă durată.

În a doua parte a zilei, ploile slabe apar în Maramureș, nordul Transilvaniei și în Moldova, iar în nordul Carpaților Orientali sunt posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță sau ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte. Valorile maxime ale temperaturii se vor situa între 5 și 14 grade Celsius, iar minimele vor oscila între -1 și 6 grade. În special dimineața și noaptea, în depresiuni și în zonele joase, va persista ceața, mai densă în sud.

În București, cerul va fi predominant noros, cu condiții de ceață și burniță dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor oscila între 2 grade noaptea și 7–9 grade ziua.

Tendința de vreme mai caldă decât normalul sezonier se va menține și în a doua parte a lunii. Intervalele 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor aduce temperaturi medii peste valorile climatologice în toate regiunile, semn că iarna se instalează mai târziu decât de obicei. Ploile vor fi rare și pe suprafețe restrânse, fără episoade semnificative de instabilitate atmosferică.

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații în limite normale pentru majoritatea regiunilor. Singura excepție va fi nord-vestul țării, unde cantitățile estimate vor fi ușor mai reduse.