Prognoze meteo alarmante: ne așteaptă cea mai friguroasă iarnă

Cea mai friguroasă iarnă. Meteorologii europeni avertizează că, după sărbătorile de Crăciun, continentul ar putea fi afectat de valuri de frig intens, generate de vortexul polar, care se menține sub nivelul obișnuit în această perioadă a anului.

Experții atrag atenția că această configurație atmosferică poate permite pătrunderea aerului rece din nord, ceea ce ar putea provoca temperaturi foarte scăzute și ninsori abundente. Ultima situație similară în Germania a fost în iarna 1978–1979, când fenomenele meteo au fost catalogate drept „iarna secolului”.

În perioada Crăciunului, prognozele pe termen scurt indică, însă, temperaturi mai blânde, cu doar câteva episoade reci izolate. Modelul pe termen lung al Centrului European pentru Predicții Meteorologice confirmă această tendință, prefigurând o răcire după sărbători.

De partea cealaltă, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) estimează o lună decembrie cu valori medii termice ușor peste normal. Totuși, specialiștii avertizează că ultimele două săptămâni ale lunii pot influența semnificativ aceste medii, ceea ce nu exclude apariția unui val de frig brusc.

Pentru ianuarie 2026, meteorologii prevăd o perioadă variabilă, cu vreme în general blândă, dar cu intervale de iarnă autentică și cer înnorat prelungit.

Sistemul european EFFIS sugerează o lună ușor mai rece și mai uscată decât media pe termen lung, iar un câmp de presiune înaltă peste Europa Centrală ar putea genera zile senine, dar cu nopți înghețate și ceață persistentă, cu temperaturi negative chiar și pe parcursul zilei în unele regiuni.

Vortexul polar rămâne un factor cheie: atunci când acesta se deplasează mai jos decât de obicei, aerul arctic poate fi împins direct asupra Europei. Deși scenariile actuale nu prevăd o prăbușire imediată a vortexului, tendințele de presiune ridicată fac posibile astfel de episoade reci.

Totodată, fenomenul climatic La Niña, confirmat de Centrul pentru Predicții Climatice al NOAA, se va manifesta până în perioada decembrie 2025 – februarie 2026.

În general, La Niña favorizează temperaturi mai scăzute în Europa de Vest, crește cantitatea de precipitații în Alpi și poate genera ninsori abundente. Acest fenomen natural este opusul El Niño și influențează vremea la nivel global, cu efecte diferite în funcție de regiune.