Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

Bucureștenii mai au de așteptat până la prima ninsoare consistentă. Meteorologii Accuweather anunță că temperaturile pot ajunge chiar și la 10 grade în luna decembrie. Astfel, iarna ar urma să își intre în drepturi abia în prima parte a lunii ianuarie.

Prognoza pentru sfârșitul anului 2025 arată că Bucureștiul va fi dominat mai degrabă de ploi decât de zăpadă, iar sărbătorile de iarnă vor fi marcate de vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Meteorologii avertizează că situația se va schimba radical odată cu începutul anului 2026.

Potrivit Accuweather, începând cu data de 5 ianuarie, Bucureștiul se va confrunta cu ninsori și temperaturi în scădere până la minus 2 grade. Fenomenele se vor menține de-a lungul primei jumătăți a lunii, cu ninsori prognozate în zilele de 13, 14 și 15 ianuarie, dar și în intervalul 17-18 ianuarie.

După o săptămână cu adevărat geroasă, Capitala va fi din nou acoperită de zăpadă în 25 și 26 ianuarie, când termometrele vor indica temperaturi de până la minus 6 grade.

Meteorologii subliniază că aceste evoluții reprezintă o revenire la normal pentru perioada de iarnă, după o lună decembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

Accuweather este una dintre cele mai cunoscute companii de prognoză meteo din lume. Fondată în 1962 de Joel N. Myers, la vremea respectivă student absolvent la Universitatea de Stat din Pennsylvania, compania a început prin a furniza prognoze pentru clienți locali, primul fiind o companie de gaze din Pennsylvania. Numele „Accuweather” a fost adoptat în 1971, iar de atunci serviciile sale s-au extins la nivel global.

Sediul central al companiei se află în Ferguson Township, în apropierea orașului State College, Pennsylvania, iar birouri internaționale sunt în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai. În Statele Unite, Accuweather mai are birouri în Manhattan, New York, dar și în Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma.

Cu o experiență de 63 de ani, Accuweather oferă prognoze detaliate și analize meteo pentru întreaga lume, devenind o referință pentru meteorologi și pasionați de vreme deopotrivă.