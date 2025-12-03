Vremea Breaking news

Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

Comentează știrea
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecateVremea. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Bucureștenii mai au de așteptat până la prima ninsoare consistentă. Meteorologii Accuweather anunță că temperaturile pot ajunge chiar și la 10 grade în luna decembrie. Astfel, iarna ar urma să își intre în drepturi abia în prima parte a lunii ianuarie.

Când vin primele ninsori peste Capitală

Prognoza pentru sfârșitul anului 2025 arată că Bucureștiul va fi dominat mai degrabă de ploi decât de zăpadă, iar sărbătorile de iarnă vor fi marcate de vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Meteorologii avertizează că situația se va schimba radical odată cu începutul anului 2026.

Potrivit Accuweather, începând cu data de 5 ianuarie, Bucureștiul se va confrunta cu ninsori și temperaturi în scădere până la minus 2 grade. Fenomenele se vor menține de-a lungul primei jumătăți a lunii, cu ninsori prognozate în zilele de 13, 14 și 15 ianuarie, dar și în intervalul 17-18 ianuarie.

Frig

Frig. Sursa foto: Arhiva EVZ

Bucureștenii se vor putea bucura de zăpadă

După o săptămână cu adevărat geroasă, Capitala va fi din nou acoperită de zăpadă în 25 și 26 ianuarie, când termometrele vor indica temperaturi de până la minus 6 grade.

Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Exclusiv. „Caracatița” evaziunii fiscale cu motorină, anchetată de DIICOT. Cum se poate infiltra petrolul rusesc în România
Exclusiv. „Caracatița” evaziunii fiscale cu motorină, anchetată de DIICOT. Cum se poate infiltra petrolul rusesc în România

Meteorologii subliniază că aceste evoluții reprezintă o revenire la normal pentru perioada de iarnă, după o lună decembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

Accuweather: peste șase decenii de prognoze meteo

Accuweather este una dintre cele mai cunoscute companii de prognoză meteo din lume. Fondată în 1962 de Joel N. Myers, la vremea respectivă student absolvent la Universitatea de Stat din Pennsylvania, compania a început prin a furniza prognoze pentru clienți locali, primul fiind o companie de gaze din Pennsylvania. Numele „Accuweather” a fost adoptat în 1971, iar de atunci serviciile sale s-au extins la nivel global.

Sediul central al companiei se află în Ferguson Township, în apropierea orașului State College, Pennsylvania, iar birouri internaționale sunt în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai. În Statele Unite, Accuweather mai are birouri în Manhattan, New York, dar și în Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma.

Cu o experiență de 63 de ani, Accuweather oferă prognoze detaliate și analize meteo pentru întreaga lume, devenind o referință pentru meteorologi și pasionați de vreme deopotrivă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:02 - Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt
10:51 - Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
10:38 - Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
10:28 - Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția
10:21 - Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, ...
10:13 - Macron în China. Negocieri care ar putea schimba soarta Europei

HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

Proiecte speciale