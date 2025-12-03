Prognoza meteo, 3 decembrie. Temperaturi apropiate de pragul înghețului și ploi. Condiții de ceață în unele zone

La jumătatea săptămânii, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe în regiunile extracarpatice. În restul țării înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile apar doar izolat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).La altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 14 grade, iar minimele între -1 și 10 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral. Dimineața și vor fi condiții de ceață locală.

Cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe posibile seara și la începutul nopții. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar cea minimă între 5 și 7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Până pe 8 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru această perioadă în toată țara. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud-vest, în timp ce în vest și nord-vest cantitățile de precipitații vor fi mai reduse. Precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță.

În intervalul 8–15 decembrie, valorile termice vor rămâne peste mediile obișnuite pentru săptămâna respectivă, cu abateri mai accentuate în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toată țara.

În perioada 15–22 decembrie, temperaturile medii vor continua să depășească normele, în special în zonele montane, iar precipitațiile vor fi ușor sub valorile obișnuite.

În săptămâna 22–29 decembrie, temperaturile se vor menține ușor peste normal pe întreg teritoriul. Precipitațiile vor fi apropiate de valorile medii pentru această perioadă, cu ploi slabe sau burniță.