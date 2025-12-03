Vremea

Prognoza meteo, 3 decembrie. Temperaturi apropiate de pragul înghețului și ploi. Condiții de ceață în unele zone

Comentează știrea
Prognoza meteo, 3 decembrie. Temperaturi apropiate de pragul înghețului și ploi. Condiții de ceață în unele zoneÎngheț. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

La jumătatea săptămânii, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe în regiunile extracarpatice. În restul țării înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile apar doar izolat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).La altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte.

Prognoza meteo, 3 decembrie. Maximele nu vor depăși 14 grade

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 14 grade, iar minimele între -1 și 10 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral. Dimineața și vor fi condiții de ceață locală.

Ploi slabe în București

Cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe posibile seara și la începutul nopții. Vântul va sufla slab și moderat.

Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar cea minimă între 5 și 7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Ceață, mașini

Sursa foto: dreamstime.com

Până pe 8 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru această perioadă în toată țara. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud-vest, în timp ce în vest și nord-vest cantitățile de precipitații vor fi mai reduse. Precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță.

Prognoza meteo pentru următoarele trei săptămâni

În intervalul 8–15 decembrie, valorile termice vor rămâne peste mediile obișnuite pentru săptămâna respectivă, cu abateri mai accentuate în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toată țara.

În perioada 15–22 decembrie, temperaturile medii vor continua să depășească normele, în special în zonele montane, iar precipitațiile vor fi ușor sub valorile obișnuite.

În săptămâna 22–29 decembrie, temperaturile se vor menține ușor peste normal pe întreg teritoriul. Precipitațiile vor fi apropiate de valorile medii pentru această perioadă, cu ploi slabe sau burniță.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:02 - Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt
10:51 - Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
10:38 - Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
10:28 - Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția
10:21 - Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, ...
10:13 - Macron în China. Negocieri care ar putea schimba soarta Europei

HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

Proiecte speciale