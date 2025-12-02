Vremea

Prognoza meteo, 2 decembrie. Vreme schimbătoare în următoarele ore. Nu scăpăm de ploi

Prognoza meteo, 2 decembrie. Vreme schimbătoare în următoarele ore. Nu scăpăm de ploiPloaie. Sursa foto: Pixabay
În a doua zi a săptămânii, cerul va fi predominant noros în nord-est, cu ploi slabe trecătoare, iar în restul țării înnorările vor fi temporare. În vest și sud, dimineața se va forma ceață, izolat asociată cu burniță, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 2 decembrie. Cum va fi vremea în țară

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade, iar minimele între -3 și 8 grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra pe litoral.

În Capitală, vremea va fi în general închisă, cu ceață și nebulozitate stratiformă dimineața și noaptea. Vântul va fi slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jur de 8 grade, iar minima va fi între 2 și 3 grade.

Meteorologii sibieni au transmis că există un risc însemnat de producere a unor avalanșe „de dimensiuni medii și, izolat, chiar mari” la altitudini de peste 1.800 de metri, în munții Bucegi, Făgăraș și Parâng – Șureanu, unde stratul de zăpadă a crescut cu câteva zeci de centimetri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

toamna

Toamnă. Sursa foto: Freepik

Tendințe pentru următoarele săptămâni din luna decembrie

Până pe decembrie, temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile, mai ales în nord-est, iar precipitațiile vor fi slabe în vest, nord-vest și centru.

Între 8 și 15 decembrie, regimul termic va rămâne peste mediile climatologice, ploile crescând ușor în sud, în timp ce în vest și nord-vest se vor menține reduse.

Prognoza meteo pentru perioada Sărbătorilor de iarnă. Când apar ninsorile

Între 15 și 22 decembrie, temperaturile vor fi ușor peste normal, cu precipitații rare în nord-vest și apropiate de media normală în restul țării.

În intervalul 22–29 decembrie, valorile termice se vor menține peste medie. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele intracarpatice și normale în rest. Vremea de Crăciun se anunță blândă, cu ninsoare mai consistentă doar la munte.

