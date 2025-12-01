Încep ninsorile abundente în România. Pericol de avalanșe în Bucegi, Făgăraș și Parâng

Ninsorile au pus stăpânire pe mai multe zone ale României, iar meteorologii sibieni avertizează asupra unui risc însemnat de producere a avalanșelor „de dimensiuni medii și izolat chiar mari”. Aceste fenomene ar putea avea în munții Bucegi, Făgăraș și Parâng – Șureanu, unde stratul de zăpadă s-a adunat cu câteva zeci de centimetri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și estul țării și va avea înnorări temporare în rest. Pe parcursul zilei, vor fi ploi slabe local în Transilvania și Moldova, iar în primele ore și în Oltenia și Muntenia. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1.500 m, sub formă de lapoviță și ninsoare, mai extinse în masivele estice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Dimineața se va semnala ceață pe suprafețe mici, în special în regiunile intracarpatice, iar noaptea pe arii mai largi, în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi între 4 și 14 grade, iar minimele între -3 și 6 grade.

La peste 1.800 m, ultimul episod de precipitații a adus ninsori consistente și un strat proaspăt de zăpadă de 20-30 cm în toate masivele, iar în anumite zone chiar de peste 40 cm.

În partea superioară, stratul este slab consolidat și parțial umezit, cu grosimi între 20 și 45 cm, depus peste un strat mai vechi și compactat. Pe anumite pante și văi se întâlnesc depozite mai consistente. Există risc de declanșare a avalanșelor de dimensiuni medii și, izolat, chiar mari, care pot angrena stratul superior instabil. Acestea pot apărea între 1.800 și 2.000 m, mai ales pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade.

Riscul crește considerabil la orice supraîncărcare a stratului, inclusiv din partea turiștilor sau schiorilor, fiind considerat însemnat (grad 3), potrivit Buletinului nivometeorologic. Cel mai mare strat de zăpadă se înregistrează în Carpații Meridionali: 135 cm la Vârful Omu și 38 cm la Bâlea-Lac.

Salvamontiștii sibieni au anunțat că a fost instalat un dispozitiv ARVA Check Point la Bâlea-Lac, în Munții Făgăraș. Acesta permite verificarea rapidă a funcționării echipamentelor DVA (Detector de Victime în Avalanșă) folosite de practicanții sporturilor de iarnă, sporind siguranța în zonele cu risc ridicat de avalanșă.

Un dispozitiv similar funcționează deja la Cabana Paltinul, oferind turiștilor un punct suplimentar pentru verificarea DVA-urilor înainte de a pătrunde în zone expuse pericolelor specifice sezonului rece.

Conform prognozei, ninsorile vor continua și în următoarele zile.