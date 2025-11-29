Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi

Românii se pregătesc de Ziua Națională de 1 Decembrie cu vreme schimbătoare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În București, temperaturile maxime vor atinge 11 grade Celsius, iar pe parcursul paradei militare este posibilă ceața. În mai multe zone ale țării sunt prognozate vânt și ploi slabe, iar la Păltiniș, pârtia a fost pregătită pentru schi, unde administratorii stațiunii au păstrat zăpada de anul trecut.

Prognoza meteo pentru București, în intervalul 1 decembrie, ora 8:00 – 2 decembrie, ora 8:00, indică temperaturi maxime de 9–11 grade Celsius și minime de 2–3 grade. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă și posibilă ceață dimineața și pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab, iar valorile termice diurne vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă. Condițiile meteo sunt favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber de Ziua Națională.

În Alba-Iulia, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, cu cer mai mult noros și probabilitate redusă de ploaie slabă dimineața. Noaptea se va forma ceață, iar temperaturile se vor situa între 2 și 7 grade Celsius.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări persistente în nord, nord-est și centru, unde izolat vor fi ploi slabe sau precipitații mixte în zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade Celsius.

De Ziua Națională, vremea va fi în ameliorare în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 5 și 12 grade Celsius, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu. În zonele montane la altitudini de peste 1.700 m există în continuare posibilitatea de precipitații mixte, iar restul regiunilor vor avea condiții meteorologice stabile.

La Păltiniș a avut loc primul concurs de schi după aplicarea metodei snowfarming pentru conservarea zăpezii. La Sinaia, turiștii pot utiliza traseul de sanie de vară, cu porțiuni de peste doi kilometri care atinge viteze de până la 40 km/h.