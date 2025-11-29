Vremea

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi

Comentează știrea
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Românii se pregătesc de Ziua Națională de 1 Decembrie cu vreme schimbătoare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În București, temperaturile maxime vor atinge 11 grade Celsius, iar pe parcursul paradei militare este posibilă ceața. În mai multe zone ale țării sunt prognozate vânt și ploi slabe, iar la Păltiniș, pârtia a fost pregătită pentru schi, unde administratorii stațiunii au păstrat zăpada de anul trecut.

Vremea de 1 decembrie la București

Prognoza meteo pentru București, în intervalul 1 decembrie, ora 8:00 – 2 decembrie, ora 8:00, indică temperaturi maxime de 9–11 grade Celsius și minime de 2–3 grade. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă și posibilă ceață dimineața și pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab, iar valorile termice diurne vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă. Condițiile meteo sunt favorabile pentru desfășurarea activităților în aer liber de Ziua Națională.

Vremea de Ziua Națională la Alba Iulia și în țară

În Alba-Iulia, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, cu cer mai mult noros și probabilitate redusă de ploaie slabă dimineața. Noaptea se va forma ceață, iar temperaturile se vor situa între 2 și 7 grade Celsius.

Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
Care sunt, de fapt, vârstele creierului. Studiul care schimbă ce credeam despre adolscență, maturitate și îmbătrânire
Care sunt, de fapt, vârstele creierului. Studiul care schimbă ce credeam despre adolscență, maturitate și îmbătrânire
Repetiții Parada 1 decembrie

Repetiții Parada 1 decembrie. Sursă foto: Facebook

În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări persistente în nord, nord-est și centru, unde izolat vor fi ploi slabe sau precipitații mixte în zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte în minivacanță

De Ziua Națională, vremea va fi în ameliorare în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 5 și 12 grade Celsius, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu. În zonele montane la altitudini de peste 1.700 m există în continuare posibilitatea de precipitații mixte, iar restul regiunilor vor avea condiții meteorologice stabile.

La Păltiniș a avut loc primul concurs de schi după aplicarea metodei snowfarming pentru conservarea zăpezii. La Sinaia, turiștii pot utiliza traseul de sanie de vară, cu porțiuni de peste doi kilometri care atinge viteze de până la 40 km/h.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:43 - Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
11:36 - Programul complet al slujbelor de Sfântul Andrei și Ziua României la Catedrala Națională
11:27 - Cu câte vagoane de aur a plecat de fapt Regele Mihai din țară: A avut patru valize
11:14 - Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi
11:04 - Care sunt, de fapt, vârstele creierului. Studiul care schimbă ce credeam despre adolscență, maturitate și îmbătrânire
10:55 - INS anunță noi scumpiri și concedieri în 2026. Managerii din economie anunță scăderi de producție

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale