Prognoza meteo, 29 noiembrie. Început de weekend cu temperaturi scăzute, ploi și ninsori

În prima zi de weekend, vremea se va menține rece în toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi predominant noros, iar temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale în vest și sud-vest, fiind mai ridicate în restul regiunilor.

Se vor înregistra precipitații în toate zonele, mai ales în sud, sud-est și parțial în centrul țării, cu acumulări locale de 15–20 l/mp. În Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură și posibil în Dobrogea, cantitățile de ploaie vor fi mai mari, între 25–30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

La altitudini de peste 1500 m din Carpații Meridionali și pe crestele celorlalte zone montane vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-sud-est, cu rafale de 45–50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade, cele mai ridicate fiind pe litoral, iar minimele între 0 și 11 grade.

Cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 8 grade, iar cea minimă va fi de 5–6 grade.

Începând de săptămâna viitoare, temperaturile vor fi peste valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi reduse. În prima săptămână, între 1 și 8 decembrie, valorile termice vor depăși mediile obișnuite pe întreg teritoriul, mai ales în nord-est. Precipitațiile vor fi slabe, în special în vest, nord-vest și centru.

În perioada 8–15 decembrie, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ușor mai abundente în sud și local deficitare în vest și nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Între 15 și 22 decembrie, mediile termice se vor menține ușor peste valorile obișnuite, cu precipitații reduse în nord-vest și apropiate de normal în celelalte regiuni.

În ultima săptămână a lunii, 22–29 decembrie, temperaturile vor fi ușor peste normal, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele intracarpatice și normale în restul țării. Crăciunul va fi astfel marcat de o vreme blândă în majoritatea regiunilor.