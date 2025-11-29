Vremea

Prognoza meteo, 29 noiembrie. Început de weekend cu temperaturi scăzute, ploi și ninsori

Comentează știrea
Prognoza meteo, 29 noiembrie. Început de weekend cu temperaturi scăzute, ploi și ninsoriToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În prima zi de weekend, vremea se va menține rece în toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi predominant noros, iar temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale în vest și sud-vest, fiind mai ridicate în restul regiunilor.

Prognoza meteo, 29 noiembrie. Temperaturi scăzute în toată țara

Se vor înregistra precipitații în toate zonele, mai ales în sud, sud-est și parțial în centrul țării, cu acumulări locale de 15–20 l/mp. În Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură și posibil în Dobrogea, cantitățile de ploaie vor fi mai mari, între 25–30 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

La altitudini de peste 1500 m din Carpații Meridionali și pe crestele celorlalte zone montane vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-sud-est, cu rafale de 45–50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade, cele mai ridicate fiind pe litoral, iar minimele între 0 și 11 grade.

Frig

Frig. Sursa foto: Arhiva EVZ

Vremea va fi la fel de rece și în Capitală

Cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va atinge aproximativ 8 grade, iar cea minimă va fi de 5–6 grade.

Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase
Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase

Începând de săptămâna viitoare, temperaturile vor fi peste valorile normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații vor fi reduse. În prima săptămână, între 1 și 8 decembrie, valorile termice vor depăși mediile obișnuite pe întreg teritoriul, mai ales în nord-est. Precipitațiile vor fi slabe, în special în vest, nord-vest și centru.

Prognoza meteo pentru luna decembrie

În perioada 8–15 decembrie, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ușor mai abundente în sud și local deficitare în vest și nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Între 15 și 22 decembrie, mediile termice se vor menține ușor peste valorile obișnuite, cu precipitații reduse în nord-vest și apropiate de normal în celelalte regiuni.

În ultima săptămână a lunii, 22–29 decembrie, temperaturile vor fi ușor peste normal, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele intracarpatice și normale în restul țării. Crăciunul va fi astfel marcat de o vreme blândă în majoritatea regiunilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:23 - Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
08:17 - Drone deasupra Republicii Moldova. Spaţiul aerian, închis pentru a doua oară de la începutul războiului în Ucraina
08:06 - Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase
07:58 - Împușcături de Black Friday la un mall din SUA
07:51 - Zelenski, în fața unui test uriaș. Arestări, demisii și scandal fără precedent
07:43 - Vreme de toamnă târzie în Republica Moldova, cer înnorat și ploi în toată țara

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale