Prognoza meteo, 28 noiembrie. Frigul pune stăpânire pe întreaga țară. Ploi și vânt puternic în unele regiuni

Prognoza meteo, 28 noiembrie. Frigul pune stăpânire pe întreaga țară. Ploi și vânt puternic în unele regiuni
La final de săptămână, vremea se răcește semnificativ în toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi predominant noros, iar ploi vor cădea în sud-vest, sud și sud-est, precum și izolat în alte zone. În zonele montane înalte, mai ales în Carpații Meridionali, se vor înregistra precipitații mixte, iar izolat vor apărea condiții de polei.

Prognoza meteo 28 noiembrie. Ploi și vânt puternic

În jumătatea sudică, mai ales în zonele de deal și munte, cantitățile de apă vor depăși local 20–25 l/mp și, izolat, 30–40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-sud-est (rafale de 45–50 km/h) și pe crestele montane (70–80 km/h).

Temperaturile maxime vor fi între 2 și 14 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral, iar minimele se vor situa între 0 și 11 grade. Pe spații restrânse se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

Cerul va fi noros, cu ploi și intensificări temporare ale vântului, cu rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă va ajunge în jur de 8 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.

Un ciclon mediteranean, numit „ADEL” de meteorologii din Grecia, va influența puternic vremea până pe 30 noiembrie. Fenomenul va aduce o răcire treptată a temperaturilor, ploi abundente și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. Elena Mateescu, directorul ANM, a prezentat prognoza pentru următoarele zile.

Precipitații mixte și temperaturi în scădere

Aerul rece asociat ciclonului va transforma ploile în ninsoare în zonele montane și în lapoviță în nord-est și Moldova. Temperaturile maxime vor scădea semnificativ: astăzi vor fi între 3 și 7 grade, iar în sud-est se vor înregistra valori mai ridicate, între 17 și 19 grade. Vineri, maximele vor ajunge în jur de 8 grade în majoritatea regiunilor.

Elena Mateescu a anunțat că activitatea mediteraneană intensă și umezeala determină aceste fenomene. În sud-sud-est se vor înregistra cantități de precipitații între 10 și 25 l/mp, iar local, izolat, acestea pot ajunge la 65–85 l/mp. În zonele montane predomină ninsoarea, iar în Moldova se așteaptă lapoviță și ninsoare.

Răcire generală în toată țara

Meteorologul ANM a subliniat că scăderea temperaturilor se va resimți încă de astăzi. Maximele vor fi între 3 și 7 grade, cu excepția sud-estului unde vor rămâne mai ridicate. În ziua următoare, temperaturile vor continua să scadă, cu maxime de aproximativ 8 grade în majoritatea regiunilor.

Vremea la începutul lunii decembrie

Primele zile ale lunii decembrie vor avea temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu maxime în jur de 14 grade pe 25 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci pentru trei zile, cu maxime în jur de 8 grade. Până la sfârșitul lunii, se estimează o ușoară încălzire, cu maxime între 9 și 11 grade, urmată de o scădere a temperaturilor începând cu 4 decembrie. Minimele vor crește treptat până pe 26 noiembrie, apoi vor oscila între 1 și 3 grade.

