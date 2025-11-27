Cod galben de viituri în 11 județe. Ce zone sunt vizate

Hidrologii au emis o nouă avertizare cod galben, valabilă de joi, 27 noiembrie, ora 12:00, până vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Atenționarea vizează 11 județe în care sunt posibile viituri rapide, scurgeri importante de pe versanți și inundații locale, în contextul intensificării fenomenelor hidrologice.

Fenomenele anunțate de INHGA includ scurgeri semnificative pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. De asemenea, sunt așteptate creșteri de debite și niveluri pe cursuri de apă din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău, cu potențiale depășiri ale cotelor de atenție. Atenționarea se aplică în județele Gorj, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău.

Conform INHGA, avertizarea privește următoarele bazine hidrografice:

INHGA menționează că fenomenele ar putea avea intensitate mai mare pe unele râuri mici din Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Țara se află în această perioadă sub influența ciclonului mediteranean denumit „ADEL”, care va afecta vremea până pe 30 noiembrie. Acesta determină scăderea treptată a temperaturilor, ploi abundente și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, a explicat Elena Mateescu, directoarea ANM.

Aerul rece adus de ciclon va transforma precipitațiile în ninsoare la munte și în lapoviță în nord-est și Moldova. Totodată, răcirea va fi accentuată: astăzi, maximele variază între 3 și 7 grade, în timp ce în sud-est se pot atinge 17–19 grade. Vineri, temperaturile vor coborî și mai mult, ajungând la aproximativ 8 grade în majoritatea regiunilor.

„Mediterana este activă în această perioadă, iar cantitatea mare de umezeală determină producerea acestor fenomene. Doar țara noastră se află la periferia semnalului puternic al unui astfel de ciclon. Cantități importante de precipitații, între 10-25 l/mp, se vor înregistra în sud-sud-est. Local se vor înregistra între 65-85 l/mp. Prezența de aer rece va determina predominarea precipitațiilor sub formă de ninsoare la munte. În zona Moldovei va fi lapoviță și ninsoare”, a spus șefa ANM la Digi24.

Meteorologii avertizează că vremea se va răci semnificativ spre finalul săptămânii, pe fondul influenței ciclonului.