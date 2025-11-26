Ceață densă și vânt puternic în mai multe județe. ANM a emis Cod galben de vreme severă

În următoarele ore, vremea va fi schimbătoare în țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări de Cod galben, vizând fenomene meteorologice care pot crea condiții periculoase pe termen scurt.

În județul Bacău, ceața densă va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar în anumite zone izolate aceasta poate scădea chiar sub 50 de metri. Localități precum Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni sau Cleja sunt printre cele afectate. Alertă meteorologică este valabilă până la ora 11;00.

Situația este similară în zona depresionară a județului Harghita, unde vizibilitatea va fi redusă semnificativ în localități precum Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni sau Ditrău.

Pe de altă parte, județele Sibiu, Caraș-Severin și Hunedoara se confruntă cu rafale puternice de vânt. În zonele de munte din Caraș-Severin și Hunedoara, vitezele vântului pot atinge 90–120 km/h, ceea ce poate crea riscuri pentru traficul montan, precum căderi de crengi sau dificultăți pentru echipamentele ușoare. În județul Sibiu, în localități precum Avrig, Tălmaciu și Turnu Roșu, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h. Avertizarea meteorologilor este valabilă până la ora 12:00.

Meteorologii avertizează că astfel de fenomene, deși obișnuite pentru perioada de toamnă târzie, pot deveni temporar periculoase. Avertizările se actualizează constant în funcție de evoluția condițiilor și sunt emise pentru perioade scurte, de maxim șase ore.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi temporare. Ziua, acestea vor fi mai frecvente în jumătatea vestică, iar pe timpul nopții vor apărea în sud-vest, centru, nord-est și izolat în restul regiunilor. Spre finalul intervalului, pe creste vor fi precipitații mixte. În Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări dimineața în est și nord-vest, unde rafalele pot atinge 45–50 km/h, iar la altitudini mari peste 90 km/h. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 20 de grade, iar minimele între –1 grad în vest și 13 grade pe litoral. Dimineața, în est și sud-est, se va semnala ceață.

La București, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil dimineața și se va înnora treptat, iar pe timpul nopții vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 14–15 grade, iar minima va fi între 5 și 7 grade. Dimineața vor fi ceață și nebulozitate joasă.