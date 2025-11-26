Cresc valorile termice în Republica Moldova, începe să se încălzească în toată țara

Vreme în schimbare, azi, 26 noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi în creștere față de ziua anterioară și cer parțial senin, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de miercuri ajung la nivelul a 13 - 16 grade Celsius, peste media normală a acestei perioade, în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, fără intensitate.

Sunt anunțate câte 13 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 14 grade la Bălți, 15 grade Celsius la Ștefan-Vodă și la Chișinău și 16 grade la Cahul. Cerul va fi înnorat în centrul teritoriului și în sud-est și parțial senin în restul zonelor. Mâine, temperaturile scad și nu vor depăși nivelul de 8 - 16 grade Celsius. Va fi cer înnorat în toată țara, sunt anunțate ploi în majoritatea zonelor Republicii Moldova.

În România, azi, vremea va continua să se încălzească uşor în partea de est şi în sud-estul ţării, acolo unde va fi mult mai cald decât în mod normal pentru această dată. Totodată, în restul teritoriului, mai ales în vest şi în nord-vest, valorile termice diurne vor scădea, local semnificativ, condiţii în care acestea se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua, ziua local în jumătatea de vest a teritoriului, iar noaptea în sud-vest, centru şi nord-est şi pe alocuri în rest, conform ANM.

Pe crestele montane, în a doua parte a intervalului se vor înregistra precipitaţii mixte. Pe arii restrânse în Oltenia şi în vestul Carpaţilor Meridionali se vor acumla cantitãţi de apã 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în prima parte a intervalului, local în regiunile estice şi nord-vestice, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, iar în zona montană de mare altitudine de peste 90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest şi 13 grade pe litoral. Dimineaţa în est şi sud-est va fi ceaţă.