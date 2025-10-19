Vremea

Se lasă frigul peste Republica Moldova, temperaturile scad vertiginos

Comentează știrea
Se lasă frigul peste Republica Moldova, temperaturile scad vertiginosVremea. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vreme aspră, azi, 19 octombrie, în Republica Moldova, valorile termice scad semnificativ față de cele înregistrate în ultimele zile, după cum au informat meteorologii. Maximele de duminică nu vor trece de 7 - 13 grade Celsius, iar în timpul nopții mercurul din termometre va scădea până la 2 grade.

Temperaturi și cer acoperit de nori, duminică, în Republica Moldova

Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei în toată țara, dar nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla slab spre moderat. Sunt anunțate 7 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 8 grade la Bălți, 10 grade Celsius la Chișinău, 11 grade la Ștefan-Vodă și 13 grade la Cahul. Mâine, Soarlee va face legea pe car, norii dispar, valorile termice maxime nu vor trece de nivelul a 10 - 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în România

În România, azi, vremea va fi rece pentru această perioadă a lunii în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în partea centrală și sud-estică a teritoriului și în zona Carpaților Orientali unde izolat va mai ploua slab. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, conform ANM.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: freepik

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze mai mari pe parcursul zilei îndeosebi în zona Carpaților de Curbură, iar local și temporar și în centru, est și în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 7 și 16 grade Celsius. La polul opus, cele minime se vor situa între -3 și 8 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre -7 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza

Maximele de duminică din Capitală

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, dar rece mai ales noaptea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, însă probabilitatea pentru ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 spre 16 grade Celsius, iar cea minimă de 2 până la 4 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
09:19 - Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
09:11 - Cele mai economice autoturisme pe benzină, diesel sau hibride
08:59 - Rețeta de pâine prăjită franțuzească a celebrei Mary Berry: ușor de făcut, imposibil de refuzat
08:50 - Gigi Becali s-a enervat și a închis telefonul. Întrebarea care l-a deranjat pe finanțator, după ce FCSB a fost umilită
08:41 - Va pleca Bolojan după decizia CCR?

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale