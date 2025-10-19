Se lasă frigul peste Republica Moldova, temperaturile scad vertiginos

Vreme aspră, azi, 19 octombrie, în Republica Moldova, valorile termice scad semnificativ față de cele înregistrate în ultimele zile, după cum au informat meteorologii. Maximele de duminică nu vor trece de 7 - 13 grade Celsius, iar în timpul nopții mercurul din termometre va scădea până la 2 grade.

Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei în toată țara, dar nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla slab spre moderat. Sunt anunțate 7 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 8 grade la Bălți, 10 grade Celsius la Chișinău, 11 grade la Ștefan-Vodă și 13 grade la Cahul. Mâine, Soarlee va face legea pe car, norii dispar, valorile termice maxime nu vor trece de nivelul a 10 - 11 grade Celsius.

În România, azi, vremea va fi rece pentru această perioadă a lunii în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în partea centrală și sud-estică a teritoriului și în zona Carpaților Orientali unde izolat va mai ploua slab. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, conform ANM.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze mai mari pe parcursul zilei îndeosebi în zona Carpaților de Curbură, iar local și temporar și în centru, est și în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 7 și 16 grade Celsius. La polul opus, cele minime se vor situa între -3 și 8 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre -7 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă, dar rece mai ales noaptea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, însă probabilitatea pentru ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 spre 16 grade Celsius, iar cea minimă de 2 până la 4 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească.