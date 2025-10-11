Vreme instabilă în prima zi de weekend în Republica Moldova. Temperaturile, în scădere

Vreme capricioasă, azi, 11 octombrie, în jumătate din teritoriul Republicii Moldova. Valorile termice vor continua să scadă ușor față de intervalul anterior și vor atinge nivelul de 10 - 14 grade Celsius. Cu o minimă de 7 grade Celsius pe timp de noapte, după cum au informat specialiștii meteo.

Va fi cer acoperit de nori pe tot parcursul zilei în centrul țării, în est și în sud, parțial senin în restul zonelor. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor. Sunt anunțate 10 grade Celsius la Chișinău, vor fi 11 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 13 grade la Cahul. La Briceni, la Bălți și la Rîbnița vor fi câte 14 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Mâine, va fi cer parțial senin în toată țara, cu unele înnorări trecătoare, nu va ploua. Mercurul din termometre va urca până la 15 - 17 grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi obișnuită din punct de vedere termic în regiunile sudice și mai rece decât în mod obișnuit în celelalte zone. Cerul va fi temporar înnorat și va ploua local la munte și pe alocuri în restul teritoriului.

La altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei (viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h), precum și în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură (viteze de 70…90 km/h) și la peste 1.700 de metri cu rafale de 90…120 km/h, iar la cote mai reduse și pe arii restrânse și în restul regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade. Pe suprafețe mici, dimineața și noaptea, va fi ceață, conform celor de la ANM.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade, iar cea minimă de 7 până la 9 grade Celsius. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.