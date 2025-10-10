Vreme mohorâtă în Republica Moldova, plouă în unele zone, valorile termice sunt în media perioadei

Vreme capricioasă, azi, în Republica Moldova, cu cer acoperit de nori în toată țara, pe tot parcursul zilei și ploi în unele teritorii, după cum au informat meteorologii. Maximele de vineri sunt în media acestei perioade a anului și vor varia între 14 și 18 grade Celsius cu o minimă de 8 grade Celsius pe timp de noapte.

Sunt anunțate precipitații în nord și în este, în restul zonelor nu sunt mari șanse să plouă, Soarele își va face simțită prezența, sporadic, după prânz. Vântul va sufla cu unele intensificări în centrul țării, în nord și în sud. Sunt anunțate câte 14 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 15 grade la Bălți, la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 18 grade Celsius la Cahul.

Mâine, în prima zi a weekendului, va ploua în sud, cerul va fi senin în restul țării, maximele vor oscila între valorile de 11 și 14 grade Celsius.

Azi, în România, temperaturile vor creşte în comparație cu intervalul anterior în majoritatea zonelor, iar în sud-vestul, sudul şi estul ţării se vor situa în jurul normelor climatologice specifice datei, conform ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul şi sud-estul teritoriului. Va ploua, în general slab cantitativ, în Maramureş, Transilvania, Moldova, iar noaptea şi în Dobrogea şi local în Muntenia (îndeosebi în jumătatea de est). În zona montană înaltă, cu precădere seara şi noaptea, vor fi şi precipitaţii mixte.

Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificãri în zonele joase de relief (40…55 km/h), dar şi pe crestele montane (60…80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 şi 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 13 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse se va forma ceaţă, au mai anunțat specialiștii meteo.