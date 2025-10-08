Vremea intră într-un proces de încălzire. Românii vor avea parte de câteva zile însorite

Vremea se încălzește treptat în următoarele zile, deși sudul și estul țării vor continua să fie afectate de ploi. În aceste regiuni se vor înregistra precipitații de aproximativ 15–20 l/mp, în timp ce în vest și nord-vest cerul va fi mai mult senin, iar în sud-vest și centru se vor alterna perioadele cu soare și cele cu înnorări, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La munte, mai ales în zona montană înaltă, vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în est, sud-est și local în vest și sud-vest. Vremea va începe să se stabilizeze, cu cer variabil și înnorări temporare, iar ploile vor fi slabe cantitativ, în special în est și sud-est. Noaptea, precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse în nord și centru. La munte, la altitudini mari, se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 50–70 km/h. În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 80–90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 3 și 11 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea va fi mai bună, cu cer temporar noros și ploi slabe, mai probabile după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17–19 grade, apropiată de media perioadei, iar minima de 6–9 grade.

Începând de vineri, valorile termice vor crește în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros în nord, centru și est, cu ploi slabe, iar în restul teritoriului va fi variabil. La munte, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în sud-vest, nord-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi la fel de caldă. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va fi de 20–21 de grade, iar minima de 9–10 grade.

Nordul și centrul țării vor fi ușor mai reci decât media perioadei, cu înnorări și ploi slabe pe arii extinse. În restul regiunilor, vremea va fi normală termic, cu cer variabil și doar ploi trecătoare. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va avea intensificări temporare în nord-est, zona montană înaltă și local în sud-vest, sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 21 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În București, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și vânt slab și moderat. Maxima va fi de 19–20 de grade, iar minima de 6–8 grade.

Vremea va fi normală termic în majoritatea zonelor, cu cer variabil și înnorări mai accentuate în zonele montane și nord. Ploi slabe pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la altitudini mari și în sud-vest, sud și est.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Începând de luni, valorile termice vor scădea inițial în vest, nord și parțial în centru, apoi și în restul teritoriului. Temporar vor fi ploi în majoritatea zonelor. În București, temperaturile vor fi sub mediile perioadei, iar probabilitatea de ploaie va crește la mijlocul intervalului.