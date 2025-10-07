Emma Răducanu s-a retras din primul tur de la Wuhan Open

Jucătoarea britanică cu origini românești, Emma Răducanu, s-a retras din meciul de la Wuhan Open, prima rundă, împotriva americancei Ann Li, turneu WTA 1000, după ce jucătoarea a anunțat că nu se simte bine.

Jucătoarea britanică, numărul 30 mondial, Emma Răducanu, părea obosită și se pare că a întâmpinat dificultăți din cauza căldurii și a umidității, fiind condusă cu 6-1, 4-1 în meciul din China.

Emma Răducanu ar fi chemat doctorul după ce a pierdut două break-uri din setul al doilea. Medicul i-a măsurat tensiunea arterială și i-a luat temperatura înainte ca sportiva să se retragă din meciul împotriva lui Li.

La începutul acestei săptămâni, toate terenurile în aer liber din Wuhan au fost suspendate din cauza temperaturilor ridicate, care au atins 34 de grade Celsius. Condițiile extreme au pus presiune asupra jucătorilor, determinându-i să-și adapteze ritmul și să ia măsuri în plus pentru a evita problemele de sănătate.

Campionul en titre Jannik Sinner s-a retras din turul trei al Mastersului de la Shanghai din această săptămână din cauza crampelor. Jucătorul Novak Djokovici, de 24 de ori câștigător de Grand Slam, a vomitat în timpul victoriei sale împotriva lui Yannick Hanfmann.

O evoluție bună la Wuhan ar fi putut să-i sporească șansele Emmei Răducanu de a fi cap de serie la Australian Open din ianuarie, primul Grand Slam al sezonului. Performanța în China era importantă pentru consolidarea clasamentului și pentru pregătirea sezonului de început de an.

Americanca Ann Li, care se află pe locul 46 mondial, o va întâlni în turul al doilea pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 9, care a trecut luni de canadianca Victoria Mboko cu scorul 6-3, 6-2.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Wuhan, beneficiind de abandonul Jelenei Ostapenko. Letona, afectată de condițiile dificile de la turneul din China, s-a retras la scorul de 6-0, 2-1 în favoarea româncei.