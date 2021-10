EXCLUSIV. Românul care a reparat o greșeală istorică comisă împotriva unui sportiv legendar. Subiectul a devenit documentar pentru Netflix

23 august 1973 o dată istorică pentru tenisul mondial și cu mare însemnătate pentru România. ATP publică primul clasament, iar lider, în premieră, devine Ilie Năstase. Sportiv care avea să rămână în istorie cu această performanță. Urmează o epocă de aur a tenisului, cu jucători formidabili. Apar suedezul Bjorn Borg, americanii John McEnroe, Jimmy Connors, Stan Smith și, nu în ultimul rând, argentinianul Guillermo Vilas (69 de ani).

Guillermo Vilas a fost antrenat în perioada de glorie de Ion Țiriac

Sud-americanul a fost un uriaș tenismen și a câștigat Australian Open (1978 și 1979), Roland Garros (1977) și US Open (1977). În perioada de glorie, sportivul a fost antrenat de Ion Țiriac, cel care avea să dea mari lovituri în managementul sportiv și în plan financiar.

O carieră remarcabilă pentru Vilas, în urma căreia și-a câștigat un loc în galeria marilor vedete ale „Sportului Alb”. Dar, argentinianul a rămas cu o mare frustrare, care l-a consumat mulți ani și nu-i dă pace nici în ziua de azi. El nu a fost niciodată lider ATP. Despre cât de important este să fii numărul 1 mondial vorbește suedezul Mats Wilander. „Mergeam cu un taxi și m-a întrebat șoferul. „- Ce ai făcut în viață?” „- Am jucat tenis, am câștigat Australian Open, Roland Garros, US Open.” Am văzut că e puțin derutat. Apoi, i-am explicat că am fost și numărul 1 mondial. Expresia feței i s-a schimbat și a părut să înțeleagă ce făcusem în tenis”, povestea Wilander.

O mare eroare a fost recunoscută de cei de la WTA în anul 2007

În anii ‘70, calculul clasamentului ATP nu era atât de rapid și exact ca în ziua de azi, când computerele lucrează la parametri uluitori. Aceeași situație era și la nivel feminin, în WTA. În anul 2007, are loc un mare eveniment. Australianca Evonne Goolagong Cawley (70 de ani) primește o tardivă recunoaștere pentru performanțele din anii ‘70. Cei de la WTA repară o greșeală și-i atribuie locul 1 fostei sportive.

Știrea avea să se înșurubeze în mintea lui Eduardo Puppo, un jurnalist argentinian, care din 1980 se ocupă exclusiv de tenis. Eduardo cunoștea nedreptatea ce i se făcuse conaționalului său, Guillermo Vilas. Așa că și-a propus să îndrepte greșeala. Bineînțeles, pentru a formula o cerere de revizuire a ierarhiei, către ATP, sud-americanul avea nevoie de dovezi.

Iar asta însemna să obțină rezultatele tuturor turneelor masculine disputate în 1973 – 1978. Era vorba despre 280 de săptămâni. Iar munca ce se întrevedea ar fi descurajat cam orice pasionat de statistică. Puppo a avut determinarea necesară pentru se apuca de treabă. El a făcut rost de rezultate, contactând foști oficiali ai turneelor, ziariști, jucători sau consultând arhive ale ziarelor.

O muncă titanică făcută de ziaristul argentinian Eduardo Puppo

Timpul trecea și jurnalistul aduna cantități impresionante de maculatură. Nu a avut însă motive de satisfacție atunci când și-a completat în dosar și rezultatele ultimului turneu. Și asta pentru că a înțeles la ce muncă titanică se înhămase. Chiar și ajutat de membrii familiei, argentinianul nu putea să se descurce astfel încât să calculeze stufoasa statistică. Așa că, soția lui Eduardo a luat legătura cu un matematician slovac. Acesta a refuzat să se implice în proiect, dar a făcut o recomandare.

Un coleg de breaslă, un matematician capabil și pasionat detenis: românul Marian Ciulpan, stabilit în Australia. Implicat în proiect, el s-a pus pe treabă și a făcut lumină în statistica lui Puppo. Dar, din păcate pentru cei implicați, Guillermo Vilas nu a primit recunoașterea meritată. Oficialii ATP nu au vrut „să mai dezgroape morții” și să creeze un precedent.

Cei de la Netflix au făcut un documentar despre acest subiect

Întreaga poveste a ajuns în lumina reflectoarelor, pentru că a fost conturată în cadrul unui documentar realizat de cei de la Netflix: „Guillermo Vilas: Un star nedreptățit”.

Evz.ro a luat legătura cu matematicianul Marian Ciulpan, omul despre care Guillermo Vilas a spus: „Îi sunt dator, l-am pus, fără să vreau, la muncă…” Românul a plecat din țară și s-a stabilit, împreună cu familia, în Australia, la Sydney. „Luna viitoare împlinesc 36 de ani. Viața m-a adus în Sydney cu scopul găsirii unei vieți mai liniștite și mai pline de bucurii pentru familia mea. Locuim acolo din 2018”, ne-a spus Marian Ciulpan.

Evz.ro: – Cum v-ați acomodat în Australia și unde lucrați?

Marian Ciulpan: – Lucrurile au mers destul de bine de la început. Sistemul a fost primitor, integrarea extrem de facilă, în special pentru copii, în învățământ. Bineînțeles, au fost momente mai dificile, viața nu este o călătorie liniară, dar soția mea a fost stâlpul acestei călătorii, ea ne-a ajutat să vedem Australia ca pe locul minunat care este.

Dar, ne-am descurcat și am mers mai departe. În prezent, lucrez în cadrul unei companii ce activează în domeniul graficii pentru transmisiunile televizate sportive. Ei asigură și grafica din cadrul transmisiunii turnelului Australian Open printre multe altele. Aplicația ce o dezvoltăm asigură automatizarea legăturii dintre datele furnizate în timp real și comenzile trimise către motorul grafic, dar și facilitarea acțiunilor întreprinse de operatorul uman în timpul transmisiunilor.

– Sunteți specializat în matematică. Când v-ați descoperit afinitatea pentru această ramură? Ați terminat la „Tudor Vianu”, un liceu de top în țară…

– Sunt specializat în date statistice și lucrez ca programator și statistician. Matematica este un domeniu descoperit încă din copilărie, vecinii de la bloc mă cunoșteau ca pe un calculator ambulant.

Cum a ajuns Marian Ciulpan să se ocupe de „cazul Guillermo Vilas”

– Cum ați ajuns să vă ocupați de „cazul Guillermo Vilas”? Din documentar am înțeles că ați fost recomandat de un coleg „de breaslă”, slovac. În ce an a luat contact cu dumneavoastră jurnalistul argentinian, Eduardo Puppo?

– Este o poveste mai lungă, bineînțeles. Eram pasionat de tenis din copilărie, dar am devenit dornic să cunosc mai multe despre sistemul folosit în calculul clasamentului ATP de-a lungul timpului. Am vrut să recompletez datele ce lipseau între 1973 și 1985 din baza de date a ATP-ului, dar îmi lipseau detalii istorice importante, tablouri principale, cifre cheie etc.

Activam în acel moment pe un forum de tenis. Recomandarea a venit de la un alt utilizator al aceluiași forum, domnul Puppo a observat că eram focusat pe aceeași perioadă de timp. Dânsul avea acele date care îmi lipseau, și eu aveam expertiză și metodă de calcul necesară recompletării clasamentului. Astfel s-a născut acest proiect la începutul anului 2013. A mai durat încă 2 ani până ca raportul final să ajungă pe masă celor de la ATP.

– Ce v-a motivat? A fost o vorba, pe lângă o provocarea profesională, și de un hobby legat de tenis? Sunteți pasionat de acest sport sau de altele?

– Da, pasiunea mea pentru tenis s-a născut în copilărie. Urmăream cu mare interes cele mai importante turnee ale anului. De multe ori aveam diferite hărții scrise cu clasamentul la finalul fiecărei săptămâni. Mai târziu, am început să rulez un program ce calcula în avans clasamentul următoarei săptămâni (live). Din acesta, am ramificat proiectul istoric, și sistemul de live rankings. Proiectul este în desfășurare, toate datele sunt disponibile pe www.openerarankings.com. Desigur, perioada 1973-78 este închisă vizionării datorită procesului legal în desfășurare al domnului Vilas.

„Algoritmul creat în cele din urmă era aproape imposibil de calculat pe hârtie”

– Cât timp ați lucrat pentru a ordona toate acele rezultate adunate de jurnalistul argentinian?

– Am petrecut aproximativ 750 de zile (și multe nopți) pentru a obține întreg clasamentul pe săptămâni între 1973 și 1978, folosind sistemul original de calcul al ATP-ului. Au fost momente exasperante când totul se năruia, dar soția mea, Anca, mi-a schimbat perspectiva de multe ori, ajutându-mă să analizez problemele din diverse unghiuri.

Algoritmul creat în cele din urmă era aproape imposibil de calculat pe hârtie din cauza numărului mare de necunoscute, de aceea am creat un echivalent informatic al acestuia, și cifrele au fost determinate mult mai rapid de calculator. În cele din urmă, cu produsul finit, sistemul poate calcula 6 ani de tabele în aproximativ 30 de minute.

– Ați discutat direct cu Guillermo Vilas? Spunea la un moment dat că vă este dator, pentru că „v-a pus la muncă”… Sau Ion Țiriac s-a interesat direct la dumneavoastră de acest subiect?

– Guillermo mi-a trimis la un moment dat un video în care îmi spunea cât de important este pentru el finalizarea proiectului. Cu domnul Țiriac nu am discutat sau interacționat deloc de-a lungul proiectului sau după finalizarea acestuia. Sunt sigur însă că este foarte ocupat cu afacerile, dar sunt deschis la o întâlnire cu dânsul dacă se va putea realiza la un moment dat.

– Ați fost dezamăgit pentru că, în cele din urmă, cei de la ATP nu au validat faptul că Vilas merită recunoașterea de care nu a avut parte?

– Sigur. Cei de la ATP au fost la început dornici să recunoască parțial proiectul și implicit că Vilas a fost lider mondial. Când au primit raportul final însă, au decis că istoria nu poate fi modificată din cauza faptului că Vilas a fost numărul 1 în câteva săptămâni pentru care ei nu au emis clasament (în anii 70, ATP nu lansa clasamente oficiale după fiecare săptămâna de joc din cauza dificultății de calcul ale acestora). A fost o veste foarte proastă pentru noi, deoarece ne invalidau munca de ani în baza unei decizii practic politice.

Cum s-a trăit pandemia de coronavirus în Australia

– Altfel, cum ați trăit perioada asta, marcată de pandemie. S-a tot vorbit despre faptul că în Australia nu au bâjbâit și au adoptat măsuri drastice. Cum v-a afectat sau cum ați perceput dumneavoastră și familia, pandemia.

– A fost într-adevăr o perioada extrem de dificilă. Australia a decis că protejarea populației trebuie făcută cu orice preț, lucru de care au ținut cu îndârjire oricât de dificil părea din exterior. Acest lucru a dus la măsuri ce au făcut extrem de dificil contactul cu familiile noastre din România, călătoriile devenind practic imposibile. În cele din urmă, australienii au decis că nu pot trăi izolați pentru totdeauna, așa că s-au vaccinat în masă în ultimele 4 luni și vor deschide granițele din luna Noiembrie. Ca și Marea Britanie, am avut parte de un Freedom Day, și ne vedem dincolo de pandemie, mai puternici ca înainte, atât ca familie, cât și ca experiență.

Am speranța că și România va decide ce este mai bun pentru populație, dincolo de sfera politicului, astfel încât să fim cu toții în siguranță dincolo de această criză, și să putem să ne numărăm printre țările conectate cu restul lumii în refacerea post-pandemică.