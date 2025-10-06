Crescut printre cai, vrea să scrie istorie pentru „Lupi”. Povestea lui Mariano Radu, rugbystul cu suflet de potcovar

Mariano Radu, jucător al echipei Romanian Wolves, trăiește între două pasiuni – rugby-ul și caii. Crescut într-o familie de potcovari, tânărul de 20 de ani vrea ca, după cariera sportivă, să devină medic veterinar.

Pentru Mariano Radu, fiecare zi are două lumi care se completează perfect: lumea forței și a spiritului de echipă de pe terenul de rugby și cea a liniștii din grajd, printre caii familiei. La doar 20 de ani, sportivul convocat la Romanian Wolves – selecționata secundă a naționalei României – este dovada vie că performanța sportivă poate merge mână în mână cu pasiunea pentru tradiție.

„Din bunici în bunici, toată familia mea a fost de potcovari. Am furat meseria asta de la tata și, de câte ori ajung acasă, intru pe la grajduri, îi curăț, îi îngrijesc. E ceva ce face parte din mine. Sportul e mai greu, sincer. E mai greu decât să strângi baloți sau să dai fân la cal”, povestește Mariano Radu.

Povestea sa nu e doar despre sport, ci și despre rădăcini și dragoste pentru animale. Chiar dacă rugby-ul îi umple prezentul, gândul la viitor îl poartă tot către cai.

„Primul meu vis a fost să fiu medic veterinar. Îmi doresc ca la final de carieră să mă întorc la animale. Să ajut, în special cai, dar și alte animale. Cred că asta mi-ar împlini sufletul”, mărturisește tânărul rugbyst.

În grajd, printre nechezat și mirosul de fân proaspăt, Mariano spune că a învățat răbdarea, disciplina și respectul – valori pe care le aplică și pe teren.

Puțini știu că, înainte de a descoperi rugby-ul, „Nanu”, cum îi spun colegii, a făcut echitație. La vârsta de 10–11 ani, participa la sărituri peste obstacole, dar sportul cu balonul oval i-a schimbat destinul.

„Am avut o perioadă în care am făcut echitație și am și sărit. După ce m-am apucat de rugby, m-am dezvoltat brusc și nu am mai putut continua. Am fost prea greu pentru cai”, povestește el râzând. „Dar mi-a plăcut mult, a fost o etapă frumoasă.”

De la cai a învățat lecții pe care le aplică astăzi la antrenamente și în meciuri: rezistență, demnitate și echilibru.

„Caii sunt zvelți, mândri, cu pieptul sus. Eu încerc să fiu ca ei. Uneori îmi iese, alteori nu. Dar am învățat ceva: că nu cred că o căzătură de pe cal e mai dureroasă decât un placaj. Am căzut și de pe cal, mi-am luat și placaje urâte. Important e să te ridici. Imediat. Ori te sui în șa, ori continui să cari baloane”, spune Mariano.

Convocarea la Romanian Wolves a venit ca o confirmare a muncii depuse în ultimii ani. Pentru Mariano Radu, chemarea la lot e o onoare, dar și o responsabilitate.

„E o onoare convocarea și am așteptat de mult această echipă. Cred că de fiecare dată când îmbraci tricolorul, chit că e la Lupi, chit că e la echipa națională mare, trebuie să ai emoții. E normal. Așa a fost și când jucam la Under 20”, spune tânărul sportiv.

Pe 11 octombrie, „Lupii” vor debuta în Rugby Europe Super Cup, pe stadionul Arcul de Triumf, contra olandezilor de la Delta. „Acum nu avem cea mai mare experiență. Suntem o echipă tânără, dar care ne dorim. Să sperăm că vom învinge”, adaugă Mariano, încrezător.

Puțini știu că rugbystul s-a născut la Lisabona. A locuit acolo până la vârsta de trei ani, iar porecla „Nanu” îl urmărește de atunci.

„Aveam o vecină și mă uitam la desene. Îmi tot spunea ‘Nenúco, Nenúco’. Așa mi-a rămas. Și părinții, și prietenii, și antrenorii îmi spun așa”, povestește sportivul.

Cuvântul care i-a rămas în minte din Portugalia este „caval” – „cal” în română. O coincidență care pare să unească trecutul, prezentul și visul lui de viitor.

Astăzi locuiește în București, unde s-a adaptat rapid. „E mult mai aglomerat decât Constanța, mai ales față de Mihail Kogălniceanu, dar Bucureștiul e frumos. Are viață, are ritm.”

Dincolo de sport, Mariano Radu este curios și dornic să trăiască experiențe noi. Dacă ar trebui să aleagă între două show-uri celebre, răspunsul lui e clar.

„Cu siguranță aș alege Asia Express. Mi se pare o provocare. M-aș duce să vizitez lumea, să văd tradiții. Provocările trebuie acceptate și cred că aș putea să fac față.”

În copilărie, desenele sale preferate erau cu Aladin. Astăzi, ar schimba covorul zburător pe o super-putere mai realistă: intuiția.

„Mi-ar fi plăcut să zbor cu covorul lui Aladin. Acum aș vrea să pot citi mințile oamenilor. Să văd următoarea mișcare – la rugby și în viață”, spune cu sinceritate jucătorul Romanian Wolves.

11 octombrie, ora 15:00: Romanian Wolves – Delta (stadionul Arcul de Triumf)

18 octombrie, ora 16:30: Romanian Wolves – Bohemia Warriors

24 octombrie, ora 20:00: Castilla y Leon Iberians – Romanian Wolves

6 decembrie, ora 18:00: Romanian Wolves – Lusitanos

13 decembrie, ora 20:30: Brussels Devils – Romanian Wolves

Toate meciurile de acasă vor fi disputate pe stadionul „Arcul de Triumf”. Primele patru clasate vor accede în semifinale, programate pentru ianuarie 2026. Formatul actual va fi păstrat și în sezonul următor.