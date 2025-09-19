Campion absolut în rugby, Mihai Dico a ajuns să lucreze la penitenciar

Mihai Dico, veteranul echipei CSM Știința Baia Mare, a jucat 16 finale consecutive în rugby-ul românesc și a câștigat 9 titluri de campion. La 38 de ani, îmbină sportul cu munca part-time la Penitenciarul Baia Mare, unde este apreciat pentru seriozitatea sa.

CSM Știința Baia Mare a scris istorie în rugby-ul românesc, cucerind un nou titlu național și bifând 16 finale consecutive. La toate aceste momente a fost prezent Mihai Dico, veteranul echipei.

„Sunt singurul jucător care a participat în fiecare finală. Pe unele dintre finale nu le mai știu exact, dar prima a fost o situație în care noi am plecat cu ultima șansă. Am fost conduși tot meciul și în ultima fază am avut o lovitură de pedeapsă, am dat-o la bețe și am câștigat campionatul. Și cred că câteva săptămâni am ținut-o în petreceri continue. În 2009 a fost, mai exact”, a rememorat Mihai Dico.

Performanța sa este unică în România: niciun alt jucător nu a reușit să joace 16 finale la rând pentru aceeași echipă.

Succesul din 2025 a fost cu atât mai important cu cât Baia Mare venea după o perioadă mai dificilă.

„Am avut o situație în care am câștigat patru finale consecutive și la patra finală consecutivă conducerea era la modul «hai să luăm și campionatul ăsta și să mergem acasă». Nu prea era foarte multă bucurie și acum, după doi ani de pauză simt că altfel se bucură și conducerea. Pentru noi era o bucurie în fiecare an, dar conducerii, la un moment dat, i se părea ceva normal să luăm campionatul”, a spus jucătorul de linia întâi.

Ajuns la 38 de ani, Mihai Dico a ales să își împartă timpul între rugby și un job la Penitenciarul Baia Mare.

„Eu m-am angajat de anul ăsta la penitenciar. Vin part-time, vin și la antrenamente. Mai am încă 6-8 colegi și suntem foarte apreciați acolo. Nu doar eu, toți care am mers de la penitenciar suntem foarte apreciați acolo, pentru că suntem băieți serioși și muncitori”, a declarat el.

Deși mulți sportivi se bazează pe ritualuri înainte de meciuri, Mihai Dico recunoaște că nu are superstiții.

„Nu, nu am nicio superstiție, mai zic câte o rugăciune. De exemplu, acum am fost cazat la hotel în camera 213 și nu a fost deloc cu ghinion ca pentru cei care au superstiții. Nu, nu am. Mai zic câte o rugăciune”, a mărturisit rugbystul.

Dico a început rugby-ul la 16 ani și jumătate, la juniorii Științei Baia Mare, sub îndrumarea antrenorului George Sava. La 17 ani a semnat primul contract de senior și de atunci nu a mai părăsit clubul.

„Rugby-ul nu este pentru toată lumea, dar pentru cei cărora le plac munca fizică și contactul fizic, îl recomand, pentru că ai o viață foarte frumoasă și ești plătit să te distrezi, până la urmă. Să mergi să te joci, să fii într-un colectiv plăcut, să mergi să vizitezi țara, lumea, de ce nu?”, a spus Dico.

Cariera lui la Baia Mare se confundă cu istoria recentă a echipei, fiind prezent la toate momentele decisive.

Mihai Dico s-a născut pe 16 august 1987 la Baia Mare. În aproape două decenii de rugby profesionist, a adunat un palmares impresionant: