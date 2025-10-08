Ploile torențiale au făcut ravagii în Chișinău. Străzi inundate și copaci doborâți”

Republica Moldova. Ploile abundente care au lovit Chișinăul în ultimele ore au provocat acumulări masive de apă pe carosabil și au pus presiune pe rețelele de canalizare. Vântul puternic a doborât crengi și a îngreunat circulația în mai multe sectoare ale orașului. În aceste condiții, echipele specializate au fost mobilizate pe teren pentru a desfunda gurile de scurgere, a evacua apa și a îndepărta obstacolele provocate de intemperii.

Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.

Primăria municipiului Chișinău reamintește că Codul galben de ploi rămâne valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie.

Autoritățile recomandă cetățenilor să utilizeze transportul public în locul automobilelor personale, pentru a evita aglomerațiile în trafic, și să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare sau sub copacii bătrâni, pentru a preveni eventuale incidente și a permite intervenția operativă a utilajelor specializate.

În cazul apariției unor situații problematice legate de condițiile meteo, locuitorii Chișinăului sunt îndemnați să contacteze Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67 sau (022) 22-26-04.

Și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.

Salvatorii îndeamnă populația să traverseze strada doar în momentul în care s-a asigurat că o poate face, evitând trecerea prin fața sau spatele vehiculelor staționate, pentru a preveni accidentele. Totodată, conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite frânările bruște.

Persoanelor care locuiesc în zone de pantă li se cere să evite locurile cu risc de alunecare a terenului, să nu parcheze în apropierea cursurilor de apă sau a arborilor înclinați și să nu se apropie de aceste zone pe timp de ploaie.

În caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să nu ezite și să apeleze la Serviciul 112.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru perioada 7–8 octombrie Cod galben de precipitații abundente pe întreg teritoriul țării. În acest interval, se vor înregistra ploi de lungă durată, cu acumulări de apă ce vor înregistra între 15 și 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot atinge valori de 50–90 de litri pe metru pătrat.