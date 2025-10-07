Vremea

Barbara vine şi peste Republica Moldova. Avertismentul autorităţilor

Barbara vine şi peste Republica Moldova. Avertismentul autorităţilor
Republica Moldova. Deşi cu o intensitate mai mică decât regiunile din sud-estul României, ciclonul Barbara va afecta şi Republica Moldova.

Meteorologii de la Chişinău au emis Cod Galben de ploi torenţiale de lungă durată. Iar autorităţile au venit cu un set de recomandări pentru populaţie.

Ploi abundente pe întreg teritoriul Republicii Moldova

În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul R. Moldova se înregistrează ploi abundente, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m². Izolat, acumulările de apă pot atinge valori de 50–90 l/m².



Recomandările autorităţilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a îndemnat repetat populația să se adăpostească în locuințe, oamenii să fie atenți la riscurile ce pot fi generate de fire electrice sau de copaci care pot cădea.

Salvatorii îndeamnă părinții să nu le permită copiilor să se afle în apropierea zonelor cu risc de inundații. Șoferii sunt îndemnați să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate.

Totodată, autoritățile recomandă conducătorilor auto să nu se deplaseze prin zone inundate, chiar dacă nivelul apei pare scăzut.

Conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite frânările bruște.

Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei, monitorizându-le constant pe durata ploilor abundente, pentru a preveni revărsările.

Persoanele care locuiesc în zone de pantă sunt rugate să evite locurile cu risc de alunecare a terenului, să nu parcheze în apropierea cursurilor de apă sau a arborilor înclinați și să nu se apropie de aceste zone pe timp de ploaie.

Ciclonul Barbara pune cinci judeţe din România sub cod roşu

Meteorologii români au emis cod roșu de ploi pentru București şi încă cinci judeţe. Este vorba despre Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste zone va ploua în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

Ciclonul Barbara este o formațiune atmosferică de origine mediteraneană, care transportă mase mari de aer cald și umed. În contact cu aerul rece din nord, produce ploi abundente și vânt intens, în special în sudul și estul României.

Ciclonul Barbara a atacat deja Bulgaria, cu ploi violente și inundații pe coasta Mării Negre. Autoritățile bulgare au declarat stare de urgență. Patru oameni au murit în urma furtunilor care au lovit stațiunea Elenite.

