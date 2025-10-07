Ciclonul Barbara aduce furtuni violente în România. Cum se pregătește IGSU

În urma avertizării de Cod roși emise de ANM, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a luat măsuri imediate pentru a preveni și gestiona eventualele situații critice. Unitățile subordonate au fost instruite să acționeze prompt, iar pentru sprijinirea echipajelor locale au fost dislocate zeci de autospeciale și echipamente.

Astfel, mai multe unități ISU din țară au trimis motopompe, autocamioane, microbuze, bărci pneumatice și autospeciale pentru muncă operativă către județele afectate.

Printre acestea se numără ISU Suceava și ISU Botoșani către Constanța, ISU Alba și ISU Harghita către Călărași, ISU Cluj și ISU Mureș către Ialomița, și ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara către Giurgiu.

„Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine”, anunță pompierii.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să se informeze prin canalele oficiale și să urmeze instrucțiunile de urgență. Este esențial să se adăpostească imediat ce se aud tunete, să evite copacii înalți, apa și aparatele electrice.

Marți dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins Codul roșu de vreme severă și pentru București și județul Ilfov.

Potrivit prognozei actualizate, avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21, până pe 8 octombrie, ora 15, și vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În aceste zone se așteaptă ploi torențiale, descărcări electrice izolate și cantități de apă de 80–100 l/mp, iar local chiar 120–140 l/mp, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare.

Anterior, ANM plasase sub cod roșu doar județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă urmau să ajungă la 110–120 l/mp. Extinderea avertizării reflectă intensificarea fenomenelor meteorologice și riscul ridicat de inundații în sud-estul României.