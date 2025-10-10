Vremea

Prognoza meteo, 10 octombrie. Temperaturile cresc în toată țara, dar revin ploile slabe în nord și est

Comentează știrea
Prognoza meteo, 10 octombrie. Temperaturile cresc în toată țara, dar revin ploile slabe în nord și estToamnă. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Valorile termice vor fi în creștere față de zilele anterioare în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice, sud-vestice și estice, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord, centru, est și sud-est.

Prognoza meteo, 10 octombrie. Zi însorită în România

Vor fi ploi slabe în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar spre noapte și în Dobrogea, precum și local în estul Munteniei. La munte, mai ales în zonele înalte, se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele joase (40–55 km/h) și mai puternice pe crestele montane (60–80 km/h).

vremea

Prognoza meteo. Sursă foto: unsplash

Maximele vor ajunge la 22 de grade

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 13 grade. Dimineața, local, se va forma ceață.

Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor crește față de intervalul precedent, apropiindu-se de valorile normale pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa în jur de 20–21 de grade, iar minimele vor fi de 9–10 grade.

Prognoza meteo, 10 octombrie. Cum va fi vremea la final de săptămână

Vremea se va încălzi treptat în aproape toate regiunile țării. În nord, centru și est, cerul va fi temporar acoperit de nori și vor fi ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului se va menține variabil, cu perioade de însorire. În zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, mai ales la altitudini mari.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în sud-vest, nord-est și la munte. Temperaturile maxime vor urca până la 22 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 12 grade. Dimineața și noaptea, local, se va semnala ceață.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului
09:21 - Procurorul General din New York, democrata Letitia James, pusă sub acuzare
09:10 - Frig în octombrie, căldură neașteptată în noiembrie. Vremea în următoarele patru săptămâni
08:59 - Gogoșari în sos de muștar. O conservă care nu ar trebui să îți lipsească din cămară în sezonul rece
08:51 - Vreme mohorâtă în Republica Moldova, plouă în unele zone, valorile termice sunt în media perioadei
08:45 - Noi și când mințim, nu mințim

HAI România!

Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale