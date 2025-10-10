Prognoza meteo, 10 octombrie. Temperaturile cresc în toată țara, dar revin ploile slabe în nord și est

Valorile termice vor fi în creștere față de zilele anterioare în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice, sud-vestice și estice, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord, centru, est și sud-est.

Vor fi ploi slabe în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar spre noapte și în Dobrogea, precum și local în estul Munteniei. La munte, mai ales în zonele înalte, se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele joase (40–55 km/h) și mai puternice pe crestele montane (60–80 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 13 grade. Dimineața, local, se va forma ceață.

Temperaturile vor crește față de intervalul precedent, apropiindu-se de valorile normale pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa în jur de 20–21 de grade, iar minimele vor fi de 9–10 grade.

Vremea se va încălzi treptat în aproape toate regiunile țării. În nord, centru și est, cerul va fi temporar acoperit de nori și vor fi ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului se va menține variabil, cu perioade de însorire. În zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, mai ales la altitudini mari.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în sud-vest, nord-est și la munte. Temperaturile maxime vor urca până la 22 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 12 grade. Dimineața și noaptea, local, se va semnala ceață.