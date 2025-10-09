Iarna vine mai devreme în 2025. Ninsorile abundente încep din octombrie

Vremea se va îndrepta în următoarele zile, însă jumătatea lunii octombrie aduce un val de ninsori abundente. Meteorologii de la Accuweather avertizează că România va fi lovită de frig, iar primele ninsori vor cădea în mai multe orașe din zona montană.

Potrivit prognozei Accuweather pentru perioada 15–16 octombrie 2025, în Brașov temperaturile vor scădea brusc, până la -1°C noaptea, iar maximele nu vor depăși 5°C în timpul zilei. Meteorologii estimează apariția lapoviței și a primelor episoade de ninsoare, semn că aerul rece nordic va aduce o iarnă prematură.

Situația va fi similară și în alte localități montane, precum Predeal, Sinaia, Miercurea Ciuc și Petroșani. Acolo, amestecul dintre aerul rece venit din nord-vest și umiditatea adusă din sud va genera condiții ideale pentru formarea ninsorii.

Meteorologii atrag atenția că, deși ninsorile din octombrie nu sunt un fenomen rar în zonele de munte, intensitatea și momentul în care apar în acest an ies din tiparele obișnuite.

În regiunile joase, valorile termice se vor menține în limite normale pentru luna octombrie, între 13 și 16 grade Celsius. Diminețile vor deveni tot mai reci, iar ceața densă va fi prezentă în special în zonele de câmpie.

Sudul și estul țării vor avea parte de o vreme mai blândă, cu ploi ușoare și temperaturi apropiate de mediile climatologice. Contrastul între zonele montane, unde iarna își face deja simțită prezența, și restul regiunilor va fi evident.

În următoarele zile, temperaturile vor crește treptat, însă ploile vor persista în sudul și estul țării. În aceste zone sunt așteptate cantități de precipitații de 15–20 de litri pe metru pătrat. În schimb, vestul și nord-vestul se vor bucura de cer mai senin, iar în sud-vest și centru vremea va fi schimbătoare, alternând între intervale însorite și perioade cu înnorări, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).