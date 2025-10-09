 Prognoza meteo, 9 octombrie. Vremea se încălzește treptat. Ploi slabe și maxime de până la 20 de grade

În orele următoare, precipitațiile se vor diminua, iar vremea va deveni treptat mai frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe în estul și sud-estul țării în timpul zilei. La munte, acestea vor fi mixte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări locale în centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele pot ajunge la 50–70 km/h.

În zonele montane înalte, mai ales în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu 80–90 km/h. Rafale mai puternice vor fi posibile și în sudul Banatului, Oltenia și Transilvania.

Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în sud și ușor mai scăzute în restul regiunilor. Maximele se vor situa între 10 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 3 și 11 grade. Local, în orele dimineții și pe timpul nopții, se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar spre după-amiază sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în zilele precedente, cu maxime între 17 și 19 grade și minime între 6 și 9 grade, valori apropiate de mediile normale pentru început de octombrie.

De vineri, temperaturile vor fi în creștere în aproape toată țara. Cerul va fi temporar noros în nord, centru și est, unde vor cădea ploi slabe, în timp ce în restul regiunilor se va menține variabil. La munte, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sud-vest, nord-est și pe crestele montane. Maximele se vor situa între 11 și 22 de grade Celsius, iar minimele între 4 și 12 grade. În orele dimineții și ale nopții, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Sâmbătă, în nordul și centrul țării, vremea va fi ușor mai rece decât media perioadei, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe arii extinse. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține normale pentru începutul lunii octombrie, cu cer variabil și ploi trecătoare. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte.