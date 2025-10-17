Extremiștii ecologiști, învinși în instanță. Au contestat decizia lui Trump, dar au pierdut

Tinerii activiști pentru climă au suferit o înfrângere importantă miercuri, după ce un judecător federal a respins procesul intentat împotriva ordinelor executive ale președintelui Donald Trump, menite să sprijine combustibilii fosili și să descurajeze energia regenerabilă.

Judecătorul Dana Christensen a recunoscut că schimbările climatice afectează direct reclamanții și că efectele ordinelor prezidențiale ar putea agrava aceste probleme, dar a subliniat că intervenția instanței pentru a modifica politicile de mediu ar fi „imposibilă”.

Judecătorul Christensen a explicat în decizia sa că solicitarea tinerilor activiști era „impracticabilă”, pentru că atribuțiile judecătorești nu includ elaborarea de politici de mediu.

Cei 22 de reclamanți, care au câștigat un proces climatic emblematic împotriva statului Montana în 2023, au prezentat argumente și probe care demonstrează că acțiunile administrației Trump încurajează forajul și exploatarea resurselor fosile și descurajează dezvoltarea energiei regenerabile.

„Fiecare zi în care aceste ordine executive rămân în vigoare, acești 22 de tineri americani suferă prejudicii ireparabile asupra sănătății, siguranței și viitorului lor”, a declarat Julia Olson, consilierul juridic principal al organizației Our Children’s Trust.

Olson a adăugat că, deși judecătorul a recunoscut că directivele guvernamentale privind combustibilii fosili dăunează tinerilor, „mâinile sale sunt legate”.

Decizia instanței a fost întâmpinată cu satisfacție de Casa Albă și autorități statale. Purtătoarea de cuvânt a administrației, Taylor Rogers, a afirmat într-un comunicat:

„Președintele Trump a salvat țara noastră de așa-numita schemă de energie verde, extrem de nepopulară, și va continua să promoveze forajul și producția internă de energie”.

În aceeași direcție, Procurorul General al Montana, Austin Knudsen, a comentat că „statul de drept a prevalat” și că procesul a reprezentat „un alt spectacol organizat de activiștii pentru climă, care au risipit bani publici”.

Avocații Departamentului de Justiție au susținut că acțiunea era „o provocare amplă și nefondată împotriva agendei energetice a președintelui Trump”.

Potrivit datelor prezentate de o agenție a Organizației Națiunilor Unite, nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a crescut anul trecut cu cea mai mare valoare înregistrată vreodată, accelerând schimbările climatice și intensificând fenomenele meteorologice extreme. Doar câteva state, inclusiv Montana, Illinois, Pennsylvania, Massachusetts și New York, au protecții climatice încorporate în constituțiile lor.

Judecătorul Christensen a subliniat că, dacă cererea reclamanților ar fi fost acceptată, instanța ar fi trebuit să examineze fiecare acțiune federală legată de climă de la începutul administrației Trump, ceea ce ar fi fost imposibil.

„Aceasta este, pur și simplu, o solicitare nepracticabilă”, a scris el în decizie.

Cu toate acestea, organizația Our Children’s Trust a anunțat că va face apel. Experții legali notează că tinerii activiști și echipa lor juridică se confruntă cu șanse reduse în sistemul federal, deoarece Constituția SUA nu garantează un „drept la un mediu curat”, spre deosebire de legea statului Montana.

Decizia evidențiază tensiunea dintre politici naționale de energie și protecția climatică, iar procesul ar putea influența strategii similare în alte state sau la nivel federal, într-un context global în care schimbările climatice devin tot mai presante.