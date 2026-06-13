Curățarea cuptorului devine dificilă mai ales atunci când grăsimea arsă și resturile alimentare se acumulează în straturi, se întăresc în timp și ajung să acopere pereții interiori, ușa din sticlă și grătarele metalice. Există mai multe metode simple, bazate pe ingrediente ieftine sau ușor de găsit în casă, care înmoaie murdăria și facilitează desprinderea ei de pe suprafețe. Iată cum poți avea un cuptor ca nou în doar câteva minute.

O variantă rapidă și eficientă presupune folosirea unei tablete pentru mașina de spălat vase umezite ușor în apă caldă.

Aceasta se aplică direct pe suprafețele murdare din interiorul cuptorului, unde începe să dizolve grăsimea arsă și depunerile vechi. După câteva minute, murdăria se desprinde mult mai ușor, iar la final tot interiorul se șterge cu o lavetă umedă, fără efort excesiv și fără miros puternic de chimicale.

Una dintre cele mai cunoscute metode de curățare naturală implică bicarbonatul de sodiu, care se transformă într-o pastă atunci când este amestecat cu puțină apă.

Această pastă se aplică pe zonele arse și se lasă să acționeze mai multe ore sau chiar peste noapte, pentru a înmuia stratul de murdărie. Ulterior, se poate pulveriza oțet alb peste suprafață, iar reacția dintre cele două ajută la desprinderea reziduurilor și la eliminarea mirosurilor neplăcute.

O altă metodă eficientă și foarte accesibilă este combinarea lămâii cu sare grunjoasă. Sarea acționează ca un abraziv natural, iar sucul de lămâie ajută la dizolvarea grăsimii și la neutralizarea mirosurilor.

Se taie o lămâie în jumătate, se presară sare grunjoasă pe partea tăiată și se curăță suprafețele murdare, în special zonele cu depuneri mai vechi sau pete arse.

Sarea grunjoasă poate fi presărată direct pe zonele încă fierbinți ale cuptorului, imediat după gătire. În acest fel, absoarbe o parte din grăsimea aflată în stare lichidă și reduce riscul ca aceasta să se întărească pe suprafețe. După răcire, se îndepărtează ușor cu un burete umed, iar curățarea devine mult mai simplă.

O altă metodă eficientă este folosirea aburului, care ajută la înmuierea depunerilor fără frecare. Se pune un vas rezistent la temperaturi ridicate cu apă fierbinte, în care se poate adăuga puțin oțet sau suc de lămâie, apoi se lasă cuptorul să funcționeze la temperatură medie pentru câteva zeci de minute. Aburul rezultat înmoaie grăsimea arsă, iar după răcire murdăria se îndepărtează mult mai ușor.

Grătarele pot fi curățate mult mai ușor dacă sunt lăsate la înmuiat în apă fierbinte cu detergent sau cu o tabletă pentru mașina de spălat vase, timp de câteva ore sau peste noapte.