Evz.ro. Sindicatele din Educație s-au săturat de Bolojan și David. Dispar concediile - chilipir, veste rea pentru români

Sindicatele din Educație s-au săturat de Bolojan și David. Dispar concediile - chilipir, veste rea pentru români

Ministrul Educației. Sursă foto: Facebook
Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente ale zilei de duminică, 5 octombrie. Este mare agitație în Educație, sindicaliștii cer demisia premierului Ilie Bolojan și vor să-l vadă plecat și pe ministrul Daniel David. Educaţia din România traversează „cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani”, avertizează Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), care acuză Guvernul Bolojan şi Ministerul Educaţiei că, prin Legea 141/2025, au transformat şcoala românească într-un sistem „dezorganizat şi demotivant”.

Se scumpesc foarte mult concediile la Bulgari. Prețurile vor sări în aer

Concediile la bulgari vor deveni mult mai scumpe de anul viitor. Prețurile vacanțelor din stațiunea Nisipurile de Aur vor crește cu până la 20% în 2026, potrivit reprezentanților Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club. Scumpirile nu sunt cauzate de trecerea Bulgariei la euro, ci de inflația tot mai ridicată.

Urmează un început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii. Vreme rece, cu temperaturi mai scăzute, sub media acestei perioade a anului, în România, la început de săptămână. Excepție va face zona de sud-est extrem al țării, acolo unde mercurul din termometre se menține la valori obișnuite, conform ANM.

Cum se poate obține certificatul de naștere românesc pentru un copil care a venit pe lume în străinătate

Cum poți obține certificatul de naștere românesc pentru un copil născut în străinătate. Pentru românii care trăiesc în afara țării, înregistrarea copilului născut în străinătate în registrele civile din România este esențială. Aceasta presupune transcrierea certificatului de naștere emis de autoritățile străine și pregătirea unor documente obligatorii pentru autoritățile române.

Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină

Republica Moldova, sprijinită oficial în Parlamentul European pentru deschiderea negocierilor cu UE. Victor Negrescu, alături de 55 de eurodeputați din 19 țări, a adresat o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, cerând deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova, după victoria pro-europeană la alegeri.

Programul complet pentru pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va debuta miercuri, 8 octombrie, reunind credincioși din întreaga țară și din străinătate. Racla cu sfintele moaște va fi purtată în procesiune și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare până pe 15 octombrie.

Sorin Oprescu este așteptat în România

Ministerul Justiției a anunțat inițierea procedurilor de extrădare pentru Sorin Oprescu. Oficialii au anunțat inițierea procedurilor de extrădare, după ce Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia, în apropierea aeroportului din Salonic. Motivul reținerii fostului primar îl constituie noile informații primite de autoritățile elene de la justiția română privind condițiile de detenție din România.

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

