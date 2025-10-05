Vremea

Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii

Comentează știrea
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a luniiVremea. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Vreme rece, cu temperaturi mai scăzute, sub media acestei perioade a anului, în România, la început de săptămână. Excepție va face zona de sud-est extrem al țării, acolo unde mercurul din termometre se menține la valori obișnuite, conform ANM.

Vremea rămâne rece în majoritatea zonelor țării

Cerul va fi acoperit de nori pe parcursul zilei și noaptea şi va ploua pe arii extinse. Mai puțin în regiunile vestice şi nord-vestice, acolo unde înnorările vor fi de scurtă durată şi ploile vor apărea pe arii restrânse.

Va ploua mai intens în timpul nopții, în aprtea de est a Munteniei şi în Dobrogea, unde pe alocuri se vor acumula în general 15…25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.900 de metri, vor fi şi precipitaţii slabe cantitativ, dar sub formă de lapoviţă şi de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări noaptea, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei.

Vremea

Vremea . Sursa foto Pixabay

La ce nivel ajung maximele de luni

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 21 de grade Celsius, vor fi mai ridicate în Dobrogea spre 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 4 şi 14 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţă, după cum au mai informat specialiștii meteo.

Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Cum poți obține certificatul de naștere românesc pentru un copil născut în străinătate
Cum poți obține certificatul de naștere românesc pentru un copil născut în străinătate

Azi, în București, vremea va fi în general închisă şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua anterioară, va fi de 17 până la 18 grade Celsius, iar cea minimă de 8 - 10 grade.

Marți nu sunt schimbări la nivel termic

Marți, vremea se va menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţãrii. În regiunile vestice şi nord-vestice cerul va fi variabil şi sunt așteptate ploi izolate, neînsemnate cantitativ.

Temperaturile maxime se vor încadra între valorile de  10 şi 20 de grade Celsius. Minimele termice vor fi cuprinse între 6 şi 12 grade Celsius, mai ridicate tot pe litoral, spre 15 grade. Dimineaţa şi noaptea izolat se va semnala ceaţă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:56 - Te-ai săturat de aceleași mese banale? Poți transforma mâncare într-un adevărat festin
17:34 - Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman
17:24 - Dispoziția pentru proteste post-electorale în Republica Moldova: paralele cu Georgia
17:14 - Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
17:03 - O planificare mai bună schimbă radical modul de lucru al angajaților în schimburi
16:54 - Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale