Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii

Vreme rece, cu temperaturi mai scăzute, sub media acestei perioade a anului, în România, la început de săptămână. Excepție va face zona de sud-est extrem al țării, acolo unde mercurul din termometre se menține la valori obișnuite, conform ANM.

Cerul va fi acoperit de nori pe parcursul zilei și noaptea şi va ploua pe arii extinse. Mai puțin în regiunile vestice şi nord-vestice, acolo unde înnorările vor fi de scurtă durată şi ploile vor apărea pe arii restrânse.

Va ploua mai intens în timpul nopții, în aprtea de est a Munteniei şi în Dobrogea, unde pe alocuri se vor acumula în general 15…25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.900 de metri, vor fi şi precipitaţii slabe cantitativ, dar sub formă de lapoviţă şi de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări noaptea, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 21 de grade Celsius, vor fi mai ridicate în Dobrogea spre 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 4 şi 14 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţă, după cum au mai informat specialiștii meteo.

Azi, în București, vremea va fi în general închisă şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua anterioară, va fi de 17 până la 18 grade Celsius, iar cea minimă de 8 - 10 grade.

Marți, vremea se va menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţãrii. În regiunile vestice şi nord-vestice cerul va fi variabil şi sunt așteptate ploi izolate, neînsemnate cantitativ.

Temperaturile maxime se vor încadra între valorile de 10 şi 20 de grade Celsius. Minimele termice vor fi cuprinse între 6 şi 12 grade Celsius, mai ridicate tot pe litoral, spre 15 grade. Dimineaţa şi noaptea izolat se va semnala ceaţă.