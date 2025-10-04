Vremea

Prognoza meteo, 4 octombrie. Vreme rece, cu ploi și lapoviță la munte

Comentează știrea
Prognoza meteo, 4 octombrie. Vreme rece, cu ploi și lapoviță la muntePloaie. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ziua de sâmbătă aduce o ușoară încălzire față de intervalul precedent, însă vremea se menține rece, pe alocuri chiar deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va fi temporar noros, cu perioade de variabilitate în special în prima parte a nopții în sud și sud-est, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 4 octombrie. Temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor

Precipitațiile vor fi prezente în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și Moldova, iar izolat și în restul regiunilor. În unele zone se pot acumula 10–15 l/mp. La altitudini de peste 1800 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare la munte și, izolat, în sud-vest și est.Temperaturile maxime vor varia între 8 și 18 grade, cu valori mai ridicate, de aproximativ 20 de grade, în Dobrogea. Minimele se vor situa între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în sud-vest.

Vremea

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Valori termice mai ridicate față de ziua precedentă în București

În Capitală, temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua anterioară, dar tot sub media climatologică a începutului de octombrie. Cerul va fi parțial noros la primele ore, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 14–15 grade, iar cea minimă va fi de aproximativ 4 grade.

Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
„Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe
„Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe

Până la începutul lunii noiembrie, vremea se va menține, în linii mari, în parametri normali pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță totuși posibile scăderi ușoare de temperatură în anumite regiuni, pe parcursul următoarelor două săptămâni.

Prognoza meteo pentru săptămâna 6 – 13 octombrie

În această săptămână, regimul termic va fi în general apropiat de valorile climatologice obișnuite, cu ușoare abateri în regiunile vestice, unde temperaturile vor fi mai coborâte. Cantitățile de precipitații vor fi reduse față de media normală, în special în sud-vestul țării.

În a doua parte a lunii, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele normale pentru octombrie, cu posibile scăderi în zonele intracarpatice. La nivel național, regimul pluviometric se va situa în jurul mediei caracteristice perioadei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Închisoarea lui Ceaușescu, între legende negre și un viitor de hotel-muzeu
07:03 - Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
06:54 - „Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe
06:45 - Vedete care refuză operațiile estetice. Nu și-ar schimba niciodată chipul
06:34 - Prognoza meteo, 4 octombrie. Vreme rece, cu ploi și lapoviță la munte
06:25 - Merz și Macron, avertisment asupra „iluminismul întunecat” din UE: Noi alianţe atacă democraţia liberală

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale