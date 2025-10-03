Cresc temepraturile în Republica Moldova, dar vremea rămâne închisă

Vreme închisă în Republica Moldova, cu cer înnorat în toate regiunile și sanse de apariție a precipitațiilor. Valorile termice vor fi într-o ușoară creștere, față de cele înregistrate în ziua precedentă, conform specialiștilor meteo.

Maximele de vineri vor varia între 13 și 17 grade Celsius, cu o minimă de 10 grade pe timp de noapte. Sunt anunțate ploi în cantități însemnate în centrul țării și trecătoare în restul teritoriilor. Se vor înregistra câte 13 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 14 grade la Cahul, 15 grade la Chișinău și 17 grade la Ștefa-Vodă. Vântul va sufla cu intensificări în toate zonele țării.

Mâine, în prima zi de weekend, va ploua în sud, cerul va rămâne înnorat în toate zonele, maximele vor fi de 14 - 19 grade Celsius.

În România, azi, vremea va fi închisă, deosebit de rece, dar și marcată de vânt puternic, cu precădere în sud-estul țării. Va ploua în toate regiunile, însemnat cantitativ îndeosebi în sud, est și parțial în centru.

Se vor acumula cantități de apă în general de 40…80 l/mp local în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova și în Dobrogea. În sud-est, ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi condiții pentru descărcări electrice, conform ANM.

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent în Carpații Meridionali (20…40 cm) și local în Carpații Orientali (10…20 cm). Vântul va continua să prezinte intensificări puternice pe parcursul zilei în Muntenia, unde se vor atinge rafale de 70…85 km/h, dar pe arii restrânse și la intensitate mai mică (viteze de 50…60 km/h) și în Moldova, Dobrogea, estul Olteniei și la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, cu valori mai mari în Dobrogea, până spre 18…20 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 11 grade, mai ridicate pe litoral spre 13 spre 15 grade Celsius. În a doua parte a intervalului, pe areale mici se va forma ceață.