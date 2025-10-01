Când se încălzește vremea în România. Meteorologii Accuwather au actualizat prognoza

După mai multe zile cu temperaturi apropiate de pragul înghețului, vremea se încălzește în Capitală. Meteorologii de la Accuweather spun că valorile termice vor crește începând cu data de 7 octombrie. De asemenea, temperaturile vor crește și în alte regiuni din țară

Între 7 și 11 octombrie, bucureștenii vor resimți din nou temperaturi de peste 20 de grade Celsius, oferind câteva zile cu vreme plăcută și soare.

Pe parcursul lunii, însă, maximele se vor stabiliza între 16 și 18 grade, în timp ce temperaturile nocturne vor scădea până la 3–4 grade, marcând o răcire treptată specifică sezonului.

Joi, vremea va fi în general închisă și mai rece decât normal la început de octombrie. În regiunile sud-vestice și sudice, ploile vor fi mai persistente, cu acumulări de apă între 20 și 40 l/mp, iar local în Oltenia și posibil în vestul Munteniei se pot înregistra cantități de 45–60 l/mp.

În restul țării, ploile vor fi slabe cantitativ și vor apărea pe arii extinse în Banat, local în Transilvania și Dobrogea și izolat în alte zone.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m vor predomina ninsorile. În Carpații Meridionali, stratul de zăpadă va fi local consistent.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales seara și noaptea în sud și sud-est, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar în Bărăgan, în Carpații de Curbură și pe litoral se vor înregistra rafale de 65–75 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 15 grade, iar minimele vor oscila între -1 și 8 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, până la 12 grade.

Frigul nu afectează doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est, avertizează Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic, situat deasupra nordului continentului, împinge mase de aer rece dinspre Rusia spre vest și sud, determinând extinderea aerului polar din estul Europei către Balcani, Alpi și Marea Mediterană.