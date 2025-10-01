Temperaturi scăzute, ploi și cer închis în toată Republica Moldova, azi, 1 octombrie

Vreme închisă, în Republica Moldova, în prima zi a lunii octombrie. Valorile termice continuă să fie în scădere, cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei și sunt așteptate ploi, după cum au informat meteorologii. Maximele zilei vor fi de 7 - 14 grade Celsius, cu o minimă foarte scăzută pe timp de noapte, de 5 grade Celsius.

Sunt anunțate precipitații abundente în nord și în est, ploi trecătoare în rest, cu excepția sudului țării. Vântul va sufla cu intensificări. Se vor înregistra 7 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 9 grade la Bălți, 10 grade la Chișinău, 11 la Ștefan-Vodă și 13 grade Celsius la Cahul. Mâine, maximele vor fi de 9 - 12 grade Celsius, cerul rămâne închis, cu posibile ploi răzlețe.

Azi, în România, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, chiar deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei şi în estul Transilvaniei. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest, conform ANM.

Va ploua, ziua în nordul şi în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni. Iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest. Izolat cantităţile de apã vor depăşi 15…20 l/mp.

La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.400 de metri în Carpaţii Orientali şi la peste 1.700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (1…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafală în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade Celsius în nordul Moldovei şi 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, cu cele mai scãzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceaţă.