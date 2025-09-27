Frig, ploi și vânt în mai multe regiuni. Unde va ninge. Prognoza ANM până pe 1 octombrie

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pe parcursul săptămânii viitoare, cu ploi și vânt în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime nu vor depăși 22 de grade, iar cele minime vor coborî până la un grad Celsius. Prognoza este valabilă până la data de 4 octombrie 2025.

În intervalul 27 -28 septembrie, în sud, est și centru valorile termice se vor menține sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate în jumătatea sud-vestică a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în județul Caraș-Severin (rafale de 55-70 km/h) și în zona montană aferentă (80-90 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade, mai coborâte în depresiuni.

Noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, iar izolat în depresiuni se va depune brumă. În București, cerul va avea înnorări temporare, vânt slab și moderat, cu temperaturi între 5 și 21 de grade.

În perioada 28 - 29 septembrie, vremea va fi răcoroasă în est, sud și centru și apropiată de normalul termic în rest. Ziua, cerul va avea înnorări temporare și izolat ploi slabe în vest, sud și centru. Noaptea, nebulozitatea se va extinde treptat în toată țara, iar precipitațiile vor apărea local în Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni, cu lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 13 grade. În București, cerul va avea înnorări temporare, noaptea va ploua slab, vânt slab și moderat, cu maxime de 21-22 de grade și minime de 9-11 grade.

Între 29 - 30 septembrie, valorile termice vor scădea, astfel că majoritatea zonelor vor fi mai reci decât normal la sfârșitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări, cu ploi temporare, local moderate cantitativ, iar la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 21 de grade, iar minimele între 3 și 10 grade, ușor mai ridicate pe litoral. Noaptea, condiții de ceață izolate. În București, cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare, temperaturi între 14-15 grade ziua și 8-10 grade noaptea.

În intervalul 30 - 1 octombrie, vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit, cu înnorări și ploi locale, mai frecvente în nord și centru. Pe crestele montane, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla slab și moderat, izolat cu ușoare intensificări în sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar minimele între 1 și 11 grade. În București, cerul va fi mai mult noros, vânt slab, temperaturi maxime în jur de 18 grade și minime între 6-8 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 1 4 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în toate regiunile. La începutul intervalului, probabilitatea pentru ploi temporare va fi mai mare în jumătatea nordică a țării, apoi se va extinde și în sud.