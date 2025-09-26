Octombrie vine cu frig și ploi abundente. Prognoza ANM actualizată

Începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele specifice pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În prima săptămână, 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi mai coborâte la nivelul întregii țări, cu un deficit termic ușor mai accentuat în regiunile nord-estice.

Prognoza meteo pentru prima parte a lunii octombrie. Toamnă în toată regula

Precipitațiile vor fi mai abundente decât normalul perioadei, în special în zonele sud-vestice.

În săptămâna 6 – 13 octombrie, valorile medii ale temperaturii vor fi apropiate de normal în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai scăzute în est, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor obișnuite.

În intervalul 13 – 20 octombrie, temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale pentru această perioadă, iar regimul pluviometric va fi și el în limite normale la nivel național.

În ultima săptămână a lunii, 20 – 27 octombrie, mediile termice vor fi similare cu cele specifice săptămânii, iar precipitațiile se vor încadra tot în intervalul obișnuit pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

La început de weekend, temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate, în special în jumătatea sud-vestică a țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei în sudul Banatului și local în Dobrogea. Temperaturile maxime vor oscila între 14 și 22 de grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va depune brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În ultima zi de weekend, vremea va fi răcoroasă, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei se vor semnala ploi slabe pe alocuri în nord-est și sud-vest, precum și izolat în restul teritoriului; la altitudini mari, la munte, vor apărea trecător precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la începutul zilei în sud și sud-vest, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 13 grade, posibil mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali.