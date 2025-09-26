Vremea Breaking news

Octombrie vine cu frig și ploi abundente. Prognoza ANM actualizată

Comentează știrea
Octombrie vine cu frig și ploi abundente. Prognoza ANM actualizatăToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele specifice pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În prima săptămână, 29 septembrie – 6 octombrie, temperaturile vor fi mai coborâte la nivelul întregii țări, cu un deficit termic ușor mai accentuat în regiunile nord-estice.

Prognoza meteo pentru prima parte a lunii octombrie. Toamnă în toată regula

Precipitațiile vor fi mai abundente decât normalul perioadei, în special în zonele sud-vestice.

În săptămâna 6 – 13 octombrie, valorile medii ale temperaturii vor fi apropiate de normal în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai scăzute în est, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor obișnuite.

ploaie

Ploaie. Sursa foto: Pixabay

Vremea se încălzește la în a doua parte a lunii

În intervalul 13 – 20 octombrie, temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale pentru această perioadă, iar regimul pluviometric va fi și el în limite normale la nivel național.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

În ultima săptămână a lunii, 20 – 27 octombrie, mediile termice vor fi similare cu cele specifice săptămânii, iar precipitațiile se vor încadra tot în intervalul obișnuit pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

Prognoza meteo pentru acest weekend

La început de weekend, temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate, în special în jumătatea sud-vestică a țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei în sudul Banatului și local în Dobrogea. Temperaturile maxime vor oscila între 14 și 22 de grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va depune brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În ultima zi de weekend, vremea va fi răcoroasă, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei se vor semnala ploi slabe pe alocuri în nord-est și sud-vest, precum și izolat în restul teritoriului; la altitudini mari, la munte, vor apărea trecător precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la începutul zilei în sud și sud-vest, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 13 grade, posibil mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale